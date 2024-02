El Concejal Martín Barrionuevo y el abogado radical Flavio Molgara visitaron esta mañana el estudio de la 88.9 y en el programa #TodoPasa manifestaron que el ex Presidente del Colegio de Abogados será a quien postularán para la interna partidaria del 5 de mayo.

«Milito desde el ’87, estoy agradecido por que pensaron en mi para presidir la UCR», dijo Molgara mientras que Barrionuevo manifestó que el nombre del abogado tiene el respaldo del sector de Lucía y Omar Allende. «Estamos encabezando un proceso de renovación partidaria, con referentes de diferentes estractos sociales», explicó el Concejal.

La semana pasada el ex Concejal Leandro Morer acusó a Barrionuevo de «no tener amplitud y ser el Comité local el responsable de los resultados electorales del año pasado» a lo que el Concejal respondió: «Fueron ellos los que durante años encabezaron las listas y perdieron, dejen a lo nuevo pasar. Si Morer quiere ser candidato que deje de jugar a las escondidas, parece que su domicilio queda en Río IV y no en Alta Gracia». Este último dicho se debe a que la actual pareja de Morer vive en la capital alterna de la Provincia. «El año pasado falto más unidad y tiempo, por eso los resultados», manifestó Molgara sobre el 19% que sacó la lista radical en las municipales.

Algunos dirigentes radicales llevaron al Tribunal de Conducta Partidario al ex Concejal Marcelo Jean por apoyar a Ricardo Gonzalez y no a Amalia Vagni el año pasado. Martín Barrionuevo precisó que él «no impulsa tales actos pero que Jean haya jugado con el PRO no estuvo bueno».

Finalmente se le consultó a Molgara si presidir la UCR Alta Gracia lo toma como un «trampolín» para ser candidato a Intendente en 2027 a lo que el abogado respondió: «Sería un gran honor ser candidato a Intendente, con responsabilidad y trabajo se llega».