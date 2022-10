“Si el intendente se retiró es porque no tenía respuestas para dar”

El Concejo Deliberante fue otra vez foco luego de una acalorada sesión. Allí, el bloque opositor citó al intendente Marcos Torres a dar explicaciones sobre lo sucedido días antes en la mega obra de Lucio V. Rossi y el funcionario se hizo presente. Sin embargo, no pudo explicarse y terminó ausentándose luego de que tanto los concejales de AG CRECE como los oficialistas comenzaran a los gritos.

Amalia Vagni, presidenta del bloque opositor, visitó los estudios de la 88.9 y habló sobre cómo percibieron ellos la sesión y las actitudes del intendente durante el desarrollo de la misma. “Citamos al intendente a los fines de que informe lo que pasó en la semana del 20 de octubre, referido al colapso de la laguna de retención”. Al comienzo de la sesión, el bloque comenzó explicando cómo ellos entendían la situación y el porqué de lo que había sucedido en la obra. En ese marco, comenzó el “ninguneo”, en palabras de Vagni, hacia los miembros de AG Crece. “Nos dijeron que teníamos que tener cuestiones más técnicas, profesionales, incluso ningunearon los estudios hídricos que estaban en el pliego aprobado por el mismo Concejo. No es la primera vez que citamos al intendente para responder sobre quién se haría cargo de las obras mal hechas. Cuando se hizo mal, se debería haber hecho cargo la empresa contratista, no el municipio. Nos pusimos contentos porque es la primera vez en tres años que el intendente llega al Concejo a dar explicaciones de una obra”, relató Vagni.

Luego, en determinado momento de la sesión, el concejal Ricardo González consultó a la viceintendenta cuál iba a ser la modalidad de la presentación del intendente, y a partir de allí, es que comienza la batalla campal y las discusiones dentro del recinto. “Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo. Nos llamó la atención que se haya retirado. No puede tener una actitud cuasi aniñada sabiendo cómo funciona el cuerpo legislativo. Para mí no tenía respuestas para dar sobre la obra, y me justifico diciendo que él llegó con una carpeta donde tenía unos mapas, que nosotros ya teníamos. Nos hemos quedado sin la reserva de Potrero de Loyola, sin una colectora en paralelo a la C-45, la cual era necesaria, y otras cuestiones que hacen a la seguridad”.

Uno de los puntos en los que se centró la presidenta del bloque opositor, fue que nadie notificó al cuerpo que el intendente se haría presente en la sesión. “Si me dicen “nadie sabía que el intendente venía”, no es cierto. Tenemos una hoja ventana entre el presidente y los dos presidentes del cuerpo, donde decidimos casi todo lo que va a pasar en la sesión. Me llamó la atención que no nos hayan dicho que el intendente venía. ¿Por qué? Porque el presidente del bloque me dice “tengo una sorpresita para vos”, pero nunca me imaginé que era eso. No sigamos dando letra a que el intendente se fue. Si lo hizo, es porque no tenía respuestas para dar, y después, arma una conferencia de prensa para seguir hablando de por qué se retiró, y no sobre la obra. Nosotros lo que hicimos fue un pedido de informe. Fuimos por las vías administrativas. Planteamos un tema que hace a la responsabilidad de un gobierno con respecto a un mal manejo de los fondos”.