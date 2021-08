“Si fuera por la oposición, el intendente no tendría presupuesto para llevar a cabo la gestión”

Cada año, el Departamento Ejecutivo confecciona el presupuesto y lo presenta al Concejo Deliberante que lo sanciona a través de una ordenanza. Manuel Ortiz, concejal del Bloque Oficialista, visitó los estudios de la 88.9 para comentar cuál es el procedimiento para la presentación de estos documentos y cómo han sido resueltos por parte de los bloques del Concejo. “El intendente lo elevó el 5 de abril, en tiempo y forma y el tribunal tiene que dictaminar. Hubo 2 dictámenes, uno por minoría y otro por mayoría. Sostenemos que no hay mayor gesto de transparencia que te controle la oposición. Ellos no pueden aprobar o no, el único que lo puede hacer es el Concejo Deliberante“, relató el concejal.

Con respecto a las evaluaciones dictaminadas por el bloque opositor, Ortíz manifestó que el análisis que ellos hacen sobre el presupuesto en el personal municipal es “muy liviano”. “Ellos hablan de millones de pesos sin justificar, es una total mentira. No hay ni un peso sin justificar. Todas las erogaciones que salen de la municipalidad, son firmadas por el Tribunal de Cuentas. Estas apreciaciones me hacen pensar en dos cosas: o que ellos están mintiendo o que el Tribunal de Cuentas no sabe lo que está firmando. Esto quiere decir que desde el Bloque de Alta Gracia CRECE están apuntando contra los propios trabajadores del Tribunal de Cuentas“, expresó.

Una de las observaciones fue hacia las ayudas económicas otorgadas a vecinos de la ciudad. “En ningún lado dice que las ayudas económicas deben salir con un informe socio-económico obligatoriamente, eso es decisión del Ejecutivo”, explicó el concejal oficialista. “Ellos intentaron ir por el lado de la espectacularidad de los números. En la pandemia, desde el Estado municipal se hizo un seguimiento casa por casa con la entrega de módulos alimentarios”. El legislativo argumentó que el hecho de los aumentos de los gastos en el presupuesto es lógico, ya que hubo aumentos en algunos servicios durante la pandemia, además de que se sumaron contrataciones de personal sanitario.

Por último, Ortíz comentó que la relación con la oposición es fluida, pero los acusó de “pasearse por los medios diciendo que tienen la vocación de acompañar cuando no lo hacen”. Señaló que el análisis del Balance 2020 ha sido realizado en virtud de un año electoral. “Si fuera por la oposición, el intendente no tendría presupuesto para llevar a cabo la gestión”, concluyó el concejal.