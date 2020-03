“Si hablamos de personas con discapacidad, quienes tienen autismo son los que más sufren el encierro”

En un contexto delicado para todos, no podemos dejar de pensar en las personas con discapacidad y la manera en que ellos conciben y les afecta el aislamiento obligatorio. Seguramente, un sector más vulnerable que necesita de un acompañamiento especial y permanente que los ayude a pasar el trance.

RESUMEN dialogó con Miryam Flamand palabra autorizada en materia de discapacidad en la ciudad, a fin de que pueda explicar de que manera incide esta cuarentena en la vida diaria de las personas con discapacidad y qué hay que hacer en algunos casos.

“Todo esto de la pandemia, de la cuarentena, nos ha afectado a todos y por supuesto las personas con discapacidad no quedan afuera. Algunos padres me han consultado sobre todo porque hay personas con trastorno de espectro autista que tienen rutinas de salir a pasear o a realizar algún tratamiento y el encierro les esta complicando. Creo que lo importante es que los adultos, los cuidadores, puedan mantener la calma para poder transmitirles seguridad y no el pánico o la angustia” la verdad que lo que esta pasando es nuevo para todos y hay que cuidarse.

Flamand contó también que le llamó la atención la conducta de quienes tienen Síndrome de Asperger: “Ha sido llamativo en las personas con Síndrome de Asperger por ejemplo, que lo han tomado bastante bien. No se si felices pero sí muy cómodos estando en sus casas sin tener que salir y sabiendo que no van a poder recibir visitas, la verdad que se lo han tomado muy bien“, añadió.

El contacto entre las instituciones y el paciente: algo fundamental

“Me preocupa también el tema de las personas que puedan haber tenido un ACV o estén atravesando alguna otra dificultad de salud que requieran de una rehabilitación física porque tienen el tratamiento suspendido. De todos modos por suerte aquí en Alta Gracia las instituciones están brindando atenciones telefónicas y a través de whatsapp siguen en contacto, lo que significa un sostén y un espacio de contención muy bueno“, explicó Flamand respecto a la necesidad de que el vínculo paciente-institucion siga siendo estrecho a pesar del aislamiento.