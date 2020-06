“Si me hubiese acompañado el peronismo local, debería haber ganado yo sin dudas”

El pasado martes, en una entrevista abierta con la 88.9, el Intendente Marcos Torres se refirió a la campaña electoral de 2019 remarcando una vez más que el candidato de Alta Gracia CRECE- sin mencionar directamente a Leandro Morer- había recibido el apoyo del sector político de Walter Saieg. “No cabe dudas de eso”, sostuvo. Esto, una vez más trajo repercusión y esta mañana, Morer opinó al respecto y lo hizo a través del mismo medio.

“El resultado de la elección fue muy ajustado y con muchísimas dudas y por supuesto que queda ese sabor amargo, pero la decisión de volver a postularme para intendente será tomada mas adelante. Nosotros logramos achicar doce puntos y fue muy importante, pero el pasado queda atrás. El intendente tiene que dejar las internas de lado, todavía habla de la elección anterior, ya es tiempo de olvidar eso. Lo que él hace es tratar de justificar que ganó con muchas dudas, no está a la altura lamentablemente y en este momento tiene que ponerse a trabajar, para algo le pagan“, sentenció el ex Concejal radical, quien aclaró: “Si ami me hubiese acompañado el peronismo local debería haber ganado yo sin dudas”.

Sobre el Concejo Deliberante

Enfocado en la actividad laboral privada junto a los socios de su estudio jurídico y prestando servicios a su correligionario y amigo Nelson Luján en Villa del Prado, Morer opinó sobre el actual Concejo Deliberante. “Con los concejales de Alta Gracia Crece estamos en contacto y en general estamos trabajando con algunos amigos de la oposición. Creo que ningún Consejo Deliberante va a ser igual a otro, en el bloque Alta Gracia Crece ninguno tiene continuidad en la actividad legislativa municipal, yo recuerdo mi primer año y también tuve mis cuestiones y más cuando venís desde el Ejecutivo. Tengo que hacer un reconocimiento a mi forma de trabajar en el Consejo porque en en nuestra gestión hemos denunciado por sobreprecios, planteado pedidos de informe que movilizaron al oficialismo generando algunos despidos. Trabajábamos como nos gustaba a nosotros pero esto no quiere decir que seamos ni mejores no peores”.

Sobre su trabajo en la Comuna comandada por Luján

Se sabe que desde hace algún tiempo Leandro Morer pasa varias horas en la Comuna de Villa del Prado. Algo que en su momento hasta generó polémica debido a que los trascendidos aseguraban que el ex Concejal había tomado la posta en lugar del mismo Jefe Comunal, Nelson Luján, quien atravesaba problemas de índole familiar y no se animaba abiertamente de dar un paso al costado. Aunque, esto siempre fue desmentido por ambos.

“En el caso de Villa del prado estamos trabajando en la asesoría legal y en diálogo con Lujan, quien con mucho esfuerzo esta realizando grandes cosas para poder combatir al virus en su región, con prevención. Van a inaugurar una planta sanitizante, estamos teniendo muchas reuniones para generar obras publicas y privadas, para que vecinos puedan mejorar su calidad de vida y elaborar fuentes de empleo el plan hogar. Con Nelson nos conocemos hace un montón, él no necesita de Morer para gobernar pero si me gusta estar para ayudar y hay una cuestión de amistad hacia un tipo que la tiene muy clara“, sostuvo.

Por último y volviendo a Alta Gracia, Morer expresó: “Si algo me caracterizó a mi es estar cerca de la gente. El caminar la calle y charlar con los vecinos, algo que no veo posible con este municipio”.