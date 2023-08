“Siento que estoy en un gran momento de mi vida, que estoy bien deportivamente”

El próximo sábado 12 se llevará a cabo en Buenos Aires la edición XXI del Circuito Argentino de MMA, donde Alta Gracia estará presente con dos luchadores Matías Gauna y Lucas Murua.

Los peleadores del Morro 555 buscaran seguir posicionándose de la mejor manera en un nuevo desafío por delante.

Matías Gauna peleará en la categoría hasta 82 kg y tendrá enfrente a Nicolás Escobar oriundo de la Provincia de Buenos Aires. “Vamos con todo buscando la finalización a ganar a someter, a pegar a presionar, vamos a ir para el frente, la verdad que siento que estoy en un gran momento de mi vida siento que estoy bien deportivamente hablando, que si tengo pelear de arriba peleo de arriba que si tengo que boxear boxeo, si me tengo que tirar al piso me tiro al piso, no tengo limites ahí dentro. Siento que estoy a la altura de cualquiera, por lo menos acá en Argentina ninguno me va a complicar mucho”.

“Estamos en buen nivel siento que puedo ganar esta pelea, que va a ser una buena pelea para mí, me gusta terminar rápido la pelea, pero si se tiene que ir a los tres asaltos tenemos mucho aire por soltar, estuvimos trabajando mucho con Leandro así que estoy muy confiado”. Agregaba el luchador de Alta Gracia.

Para los que quieran ver la pelea, la van pasar en diferido el día domingo en la pantalla de Canal 9 en el programa Knocaut que se emite a las 23 horas.