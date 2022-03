Sigue la vacunación en el microestadio de Vóley: aquí los días y horarios

La Secretaria de Salud Desarrollo y Equidad, a través de la Dirección de Políticas Sanitarias informa que se continúa con la Campaña de Vacunación Covid-19. La misma se realiza en el Micro estadio de Vóley los siguientes días y horarios:

• Para mayores de 18 años: lunes, miércoles y viernes de 07:30 a 13:00 y miércoles de 15:30 a 18:30 hs.

• Para menores de 3 a 17 años: martes y jueves de 07:30 a 13:00 hs. y martes de 15:30 a 18:30 hs.

Recordamos que se encuentran a disposición todas las dosis correspondientes, entendiendo que entre primera dosis (dosis Inicial) y segunda dosis (dosis adicional) el plazo estipulado es de treinta días, y entre la segunda dosis (dosis adicional) y la tercera dosis (dosis de refuerzo) es de 120 días.

Es importante aclarar que se encuentra autorizada una cuarta dosis sólo a personas mayores de 50 años vacunadas con Sinopharm y a todo mayor de 12 años inmuno comprometido (con certificado médico), aplicándose dicho refuerzo luego de 120 días de la tercera dosis en ambos casos.

En cuanto al servicio de testeos e hisopados, el mismo se desarrolla de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs en Calle Carignani 140 a vecinos y vecinas de Alta Gracia.

Recordamos que, de acuerdo a los nuevos protocolos vigentes, se debe testear a toda persona con síntomas respiratorios y en caso de ser positivo consultar a su médico habitual para valoración de síntomas y aislamiento. Se contempla que los contactos estrechos vacunados no se deben aislar ni testear a excepción de presentar síntomas. Los contactos estrechos no vacunados convivientes deben aislarse 10 días y testearse al primer y cuarto día, mientras que los no vacunados no convivientes sólo se deben testear al primer y cuarto día sin aislamiento.

Los contactos estrechos que requieran constancia de aislamiento podrán registrarse en: https://asistenciacovid19.cba.gov.ar/ContactoEstrecho