Siguen buscando a Celino, el vecino de Los Cocos que salió rumbo a Alta Gracia

Hoy comenzó el séptimo día en la búsqueda del vecino desaparecido en el Valle de Punilla. Cleto Celino Loyola tiene 83 años, es jubilado y se encuentra perdido desde la semana pasada. La última vez que lo vieron fue cuando visitó la casa de su hijo a quien le habría manifestado su voluntad de visitar Alta Gracia, donde el hombre tiene familiares y amigos. Sin embargo, no se sabe si en realidad partió rumbo a esta ciudad o no y desde entonces, no se tiene noticias de su paradero.