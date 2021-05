Silvio Velo, un verdadero ejemplo de lucha y perseverancia

Silvio Velo es el capitán de Los Murciélagos, Selección Argentina de Futbol de Ciegos, pero, sobre todo, su nombre es sinónimo de superación y perseverancia. En una entrevista abierta con RESUMEN Deportivo, hizo un repaso por los grandes logros de su vida y dejó un claro mensaje: “Soy un convencido de que podemos alcanzar nuestros sueños, si le ponemos garra y actitud, podemos llegar a nuestra meta”.

Silvio forma parte de Los Murciélagos desde hace tres décadas. Toda una vida dedicada al verde césped- no es en vano que muchos lo consideren el Messi del futbol para ciegos-. Sin embargo, la pelota no es todo en su vida ya que también tiene otras pasiones y sueños cumplidos dignos de contar.

“Estoy desde los comienzos en Los Murciélagos, desde el año 1991 y pude disputar varios Mundiales y Juegos Olímpicos. Al principio fue difícil, no teníamos apoyo de nadie, salvo de nuestras familias y nosotros mismos, después empezaron a venir los resultados, y fruto de eso, empezamos a estar en la agenda de los distintos gobiernos, asi empezaron a venir los apoyos, y los acercamientos, y hoy por hoy somos una selección reconocida a nivel mundial”, inició orgullo el deportista no vidente.

A poco de iniciar los Juegos Paralimpicos de Tokio, Silvio aguarda expectante y con deseos de poder estar en la competencia.

“A fines de Mayo la Selección juega un Gran Prix en Tokio, no fui convocado por el técnico, pero mi gran objetivo son los juegos, estoy con las expectativas puestas ahí, nunca pregunte el por qué no estoy convocado, no lo hice nunca, y tampoco lo voy hacer ahora, respeto la decisión.

Si me toca estar en los juegos obviamente voy a estar contento, pero si me toca estar afuera, alentare a mis compañeros, que va a dar todo”.

Este año el capitán de Los Murciélagos, comenzó un nuevo proyecto en el Club Atlas, pero anteriormente vistió los colores de River por 10 años y de Boca por 5, aunque dejó en claro cuales son los colores de su corazón.

“Nací en River con el futbol, es de público conocimiento que soy hincha de Boca, pero arranque en Núñez porque me parecía interesante el proyecto de futbol que tenía, y hay que valorar que es el primer club que tiene futbol para ciegos, valió la pena hacer ese paso con el millonario. Con el tiempo Boca me dio la posibilidad de llevar el proyecto al club, era un sueño a cumplir de ponerme la camiseta azul y oro, ahora en Atlas, me interesa muchísimo lo que estamos haciendo, se busca fortalecer y promocionar el futbol para ciegos, por eso me sumé al club”, añadió.

Tal y como se mencionara más arriba, Silvio no es solo sinónimo de fútbol sino también de superación y perseverancia. No es de los que se queda en su zona de confort, sino que esta siempre un paso adelante, sumando desafíos y demostrando que no hay obstáculos cuando los sueños se encaran con ganas y voluntad.

De esa manera, y ante la sorpresa de mas de uno, el futbolista escaló nada más y nada menos que la Aconcagua. Así, lo recordó:

“Me convocaron a este desafío y me sumé a esta locura de escalar el Aconcagua. No tenía idea, ni siquiera me había subido a un cerro y me encontré escalando el Aconcagua. Fue algo maravilloso poder estar ahí, vivenciar todo esto fue muy lindo, sabía que me iba a encontrar con muchos obstáculos, muchas barreras, pero pude estar. No pude estar en el techo de América pero estuve muy cerca, las inclemencias del tiempo me jugaron en contra, pero la experiencia fue muy importante”, le dijo a RESUMEN Deportivo.

A lo largo de sus años, Silvio cumplió con todos y cada uno de sus sueños. Seguro tendrá uno que otro por concretar aún pero siempre superó todos los obstáculos que se ponían en su vida. Lejos de guardárselos, al capitán de Los Murciélagos le gusta compartirlos y lo hace mediante charlas y conferencias, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Trato de vivir intensamente en todo lo que me propongo en cuanto desafíos. Soy un convencido que podemos realizar nuestros sueños, está en uno cumplirlos, si le ponemos garra, actitud, podemos llegar a la meta que podemos trazar. De la mano de Eduardo Podestá, pude escribir un libro, fue otro desafío en mi vida, habla de mis vivencias, no solamente en lo deportivo, es más un mensaje de ir para adelante, la actitud, es algo que me llena de orgullo haber concreado el libro. Cuando hay voluntad, hay mil maneras”, concluyó.