Sin acompañamiento del Tribunal de Cuentas, avanzará la obra de Avenida del Libertador

El Tribunal de Cuentas debía con «carácter de urgencia» visar la aprobación de fondos municipales para abonar el primer desembolso para comenzar la obra de Avenida del Libertador que comenzaría según las estimaciones, el 15 de julio. Sin embargo, se tomó 15 días para tomar una decisión, la cual fue finalmente negativa.

Es por ello que a través de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, a cargo de Daniel Villar, se llevará adelante una «firma de secretarios» para poder comenzar con la misma. Villar contó a RESUMEN que el Tribunal criticó el carácter de «urgente» y respondió mucho tiempo después sin cumplir con los plazos. No aprobaron el primer pago porque cuestionan la actualización del presupuesto (35%) entre octubre/noviembre del 2022 y junio del 2023. La firma de secretarios saldrá mañana 13 de julio.

¿Qué reza el dictámen de Asesoría Letrada?

«Transcurridos los plazos de pronunciamiento sin decisión del Tribunal de Cuentas, el requerimiento se tiene por visado…

De igual forma, ante la controversia dilatoria del presente proceso, por parte del Excmo. Tribunal de Cuentas, del Expte N° 263/1/2023 y Compromiso de pago N° 00003446/2023, que solo acarraría un innecesario perjuicio económico al Estado Municipal, al no poder cumplimentar el correspondiente libramiento del Compromiso de Pago de para la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la “Obra de Revalorización de la Av. del Libertador General San Martín, Colectora Celestina Agüero y Gabino Ezeiza. -Exp. N°263/I/2023” ratificado mediante Decreto N°1617-23 y adjudicada la obra mediante el mismo decreto de referencia.

En definitiva, habiéndose observado la visación ficta del acto , por el transcurso del plazo legal, sin que el Órgano de Control, haya formulada oportuna objeción o impugnación, del acto puesto a disposición, ya que, de intentarlo, resultaría extemporáneo cualquier cuestionamiento sobre la legalidad del mismo , este Asesor, recomienda que se insista con su aprobación, toda vez que, en estos casos, el Departamento Ejecutivo, en uso de las facultades, tal lo prevé nuestra Carta Orgánica. (ART 112 “Práf 2), el mismo se efectué con Acuerdo de Secretarios . Sin perjuicio que de materializarse los funcionarios comprendidos deberán responder civil, penal y administrativamente responsables de sus actos. Art. 21 C.O.M.

Pase al Departamento Ejecutivo, Secretaria de Economía, para sus efectos conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente dictamen».

Por su parte, días atrás, el Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira, contaba: «Ya tenemos la ´no objección técnica´ y la ´no objeción económica´. Ya estamos habilitados por parte de nación para pagar el anticipo a la empresa con fondos municipales para empezar, el Tribunal de Cuentas debe autorizarnos, entre hoy y mañana debería salir» explicó el funcionario. «Ya esta firmado el convenio específico, no importa cuando se haga el depósito, ya estamos habilitados para, desde la municipalidad, abonar el primer desembolso y eso es lo que está trabado en el tribunal desde hace 15 días».

Sobre esta objeción o retraso del tribunal, Moreira opinó: «Desde el punto de vista de la importancia que tiene para la ciudad, la gestión llevó entre dos o tres años, ya que golpeamos diferentes puertas. Cabe recordar que es un desembolso que no se devuelve. Me llama la atención el nivel de bajeza y mediocridad. Las puertas de la secretaria estan abiertas para las dudas, siempre lo dijimos«.

«En general, el Tribunal tiene cierta cantidad de días para expedirse, en el último tiempo, los visados venían saliendo a los 3-4 días, en tiempo y forma y siempre me preguntaron cuando había alguna duda. Uno de los tribunos es colega y compartimos criterios. En este caso, con esta obra, se me consultaron cuestiones técnicas. El presupuesto salió entre octubre y noviembre del 2022, con un 7 por ciento de aumento mensual, hoy el presupuesto se actualizó en un 35%. Siempre lo explicamos y ellos entendieron, es más, sucede con todas las obras. Estos palos en la rueda se lo ponen a la ciudad, no al intendente» manifestó.

«Estas obras no se inaugurarán antes de septiembre ni diciembre, van más allá denuestra gestión. Bienvenidas sean las obras y ojalá esté terminada lo antes posible por los vecinos, para no molestar» afirmó Moreira. «Queremos tener reuniones con los comerciantes del sector. Se comenzará con el cambio de luminarias y la remodelación del cantero central al 100%. En relación al pavimento, se empezará en los sectores que están hundidos, en el ingreso por El Crucero, corteremos una calzada y del otro lado la vamos a habilitar doble mano» agregó el Secretario de Obras Públicas.