Sin agua: vecinos de Piedra de Sapo reclaman la falta de servicio

«Pipino» Rodríguez, mago pero también vecino de barrio Piedra de Sapo, realizó un video durante el fin de semana, planteando que aún estamos en septiembre y ya están sin el suminsitro de agua potable en el sector.

«Vivo hace 15 años aquí y siempre tuvimos el mismo problema. Ahora peor, ya que ha crecido la zona y hay muchos más habitantes» expresó en la filmación casera.

«Queremos visibilizar la problemática, un día tenemos agua, otro no, otro sí. Y esto ya tiene quince años, cada vez hay más conexiones. El año pasado no daban a vasto los camiones, dicen que hacen obras, que las conexiones precarias, que las pelopinchos… este verano va a ser un caos, peor que el del verano pasado» manifestó a RESUMEN.

Por su parte, Juan Guardabassi, flamante presidente del centro vecinal de Tiro Federal y Piedra de Sapo, contó: «Pasa todos los 365 días del año. Nunca había pasado ésto, en invierno por lo menos subía agua al tanque de noche, ahora no, cada tres días con suerte. De día no hay agua. Si tenes familia grande donde todos tienen que bañarse, ir al baño, no podes hacerlo porque no hay agua».

Y agregó: «Hay vecinos que tienen cisterna o pozo de agua. hoy tuve q pedir a la COSAG que enviaran un camión ya que una vecina no tenía una gota y se lo mandaron a la tarde. Los vecinos están enojados, tristes y cansados».

«Espero que la obra que están haciendo funcione. No queremos pensar cómo va a ser en verano y no queremos pensar que pasaría si hubiera un incendio acá, no tenemos como apagarlo» concluyó el vecinalista.

La semana pasada, cuando otros vecinos informaron a este medio sobre el problema, se le consultó a Pablo Ortíz, Secretario de Servicios Públicos por la situación, y explicó que se están regulando las bombas instaladas en el García Lorca.