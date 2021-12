Sin la re-reelección, 16 de los 24 Intendentes del Departamento no podrán presentarse en 2023

En el año 2016, el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba aprobó una ley, la 10.460, a través de la cual se le puso un límite a la reelección indefinida de Intendentes y Jefes Comunales del interior de Córdoba que se rigen por la Ley Orgánica Municipal N° 8102. Esta ley, que hoy en día se encuentra vigente, también afecta a aquellos Legisladores por Distrito Único (Los antiguos Diputados Provinciales antes de la modificación de la Constitución de Córdoba) y los Legisladores Departamentales (antiguos Senadores Provinciales) que tienen en su haber más de dos mandatos en su cargo.

En total, son 289 los Intendentes o Jefes Comunales de la Provincia que no podrán presentarse a elecciones en el 2023, ya que la Ley les veda esa posibilidad. Mientras que en la Legislatura, son 24 los miembros que en el próximo turno electoral quedarían afuera de la compulsa. Muchos hablan de la posibilidad de que lleguen a modificar la ley en el Legislativo Provincial, debido a que el oficialismo primero que le sobran los Legisladores para votar a favor de ello (poseen los dos tercios de la Cámara) y segundo que al llevar como candidato a Gobernador a una persona que sea distinta a los dos que el Partido Justicialista llevó durante 20 años en el poder (José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti), necesitaría de aquellos caudillos que se manejan con total solvencia a la hora de buscar de votos en sus localías.

Pero el Peronismo no es el único interesado: Más de un radical en la Unicameral está ansioso de poder renovar su mandato en el año 2023 y ya hay tratativas para ello. Se habla de la posibilidad de un pacto: El Bloque de Juntos por el Cambio y Juntos UCR presentarían el proyecto de derogación de la 10.460 siempre y cuando Schiaretti habilite los votos para que se aprueben las PASO Provinciales, cuestión que hoy por hoy no es una opción en el Panal. Trascendidos aseguran que la cuestión terminará definiéndola la Justicia, cuando llegue un planteo de inconstitucionalidad “a lo Menem”: El fallecido ex Presidente de la Nación en 1999 planteo que, al haber sido electo por primera vez en 1989 en base a la Constitución Nacional antes de la Reforma de 1994 para un mandato de seis años, tenía derecho a presentarse para un nuevo período de cuatro años ya que en 1995 fue reelecto para un segundo gobierno que, a diferencia del primero, duro cuatro años gracias a la modificación establecida en la última reforma constitucional. Menem amago hasta último momento pero nunca realizó una petición formal ante la Justicia.

En este caso provincial, lo que plantean varios es que, al comenzar a regir la Ley a partir de 2019, se debe contar desde allí el primer período y no se debería tener en cuenta los muchos que varios almacenan en sus pueblos ya que las leyes “no tienen efectos retroactivos”, vociferan desde el oficialismo y la oposición de Córdoba. De esta manera, quedaría a salvo la cuestión política “tirándole la pelota” a la Justicia.

La realidad de hoy en día es que en el Departamento Santa María, 16 de 24 Intendentes y Jefes Comunales no podría volver a presentarse en 2023 para buscar otro mandato más. Son todos hombres, en su mayoría peronistas y el listado completo es el siguiente por localidad, partido y nombre es el siguiente:

-Lozada: Edgardo Girotti (HPC).

-Bouwer: Juan Luppi (Unión Vecinal).

-La Paisanita y La Isla: Ignacio Sala (PRO).

-Villa del Prado: Nelson Luján (UCR).

-Villa Ciudad de América: José Luis Colombatti (HPC).

-Valle de Anisacate: Jorge Merlo (HPC).

-Ciudad de Anisacate: Ramón Zalazar (HPC).

-La Rancherita: Alejandro Sosa (HPC).

-Monte Ralo: Ricardo Lusso (HPC).

-Los Cedros: Hugo Suárez (HPC).

-Toledo: Víctor Toledo (HPC).

-Rafael García: Franco Gómez (HPC).

-Malagueño: Pedro “Coco” Ciárez (HPC).

-Dique Chico: Nilo Pérez (FDT).

-La Serranita: Carlos Guzmán (HPC).

-Villa Parque Santa Ana: José Luis Becker (HPC).

En Santa María, los Jefes Comunales e Intendentes no son los únicos “perjudicados” por la actual ley, sino también lo sería en 2023 el Legislador Departamental Walter Saieg, quién ocupa la banca representando al Departamento desde el 2001 cuando se modificó la Constitución de Córdoba creándose la Unicameral.