Sin Messi, el Inter Miami perdió la final de la US Open Cup

Es indiscutible la influencia positiva que ejerce Lionel Messi en el Inter Miami. Hace apenas siete días, el argentino fue sustituido en el primer tiempo del partido que su equipo le ganó a Toronto FC por 4-0. La lesión que sufrió ese día, y que desde el club resaltan que “no es de gravedad”, hizo que el rosarino se pierda el clásico ante Orlando City, que finalizó en empate 1-1.

Se especuló mucho con la presencia de Messi en la final de la US Open Cup, que enfrentó este miércoles a Inter Miami contra Houston Dynamo. Finalmente, el argentino no fue convocado ni al banco de suplentes, y las “Garzas” se quedaron sin la posibilidad de obtener el segundo título de su historia.

Houston Dynamo venció 2-1 a Inter Miami en el partido definitorio de la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol estadounidense. Griffin Dorsey y Amine Bassi, ambos en el primer tiempo, marcaron los goles del título para el “Anaranjado”, mientras que Josef Martínez descontó para las “Garzas”. En Houston Dynamo fue titular el argentino Franco Escobar, ex jugador de Newell´s Old Boys de Rosario.

En Inter Miami fue titular el ex Colón Facundo Farías, además de Benjamín Cremaschi, quien nació en Estados Unidos pero aún no definió si juega para la selección norteamericana o para la argentina. En el banco de suplentes estuvieron Tomás Avilés, ex Racing, y Nicolás Stefanelli, ex Defensa y Justicia.

Cómo sigue la acción para el equipo de Messi

A Inter Miami le quedará la MLS como única competencia hasta final de año. Las “Garzas” tienen cinco partidos por delante hasta que termine la fase regular. El conjunto dirigido por Gerardo Martino deberá sacar la mayor cantidad de puntos posibles para intentar clasificar a los playoffs. Hoy por hoy, el equipo de Messi está a cinco puntos de los puestos de clasificación, con un partido menos que el resto.

El próximo compromiso de Inter Miami será el sábado a las 20.30 horas, ante New York FC en condición de local. Luego visitará a Chicago Fire, el miércoles 4 de octubre, desde las 21.30 horas. El sábado 7 de octubre recibirá al líder del grupo, Cincinnati, desde las 20.30 horas. Sus últimos dos encuentros en la fase regular serán a fines de octubre.