Sin subsidios nacionales para el transporte de Córdoba Capital: Se vienen más aumentos

El Secretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta mantuvo una reunión con intendentes del interior en donde les avisó que no están garantizados los fondos nacionales que deben llegar a las jurisdicciones el cuarto día hábil del mes para la prestación del transporte urbano e interurbano. No obstante, el titular del municipio cordobés, Daniel Passerini, garantizó que se dispondrá de aportes propios para que el servicio no se vea afectado.

Sin ese monto, las empresas no pueden afrontar el pago de los salarios que ese día –el martes próximo– perciben los trabajadores del sistema. No obstante, Passerini indicó a La Voz que en el caso de Córdoba, será el municipio el que adelante el dinero necesario para que el servicio de ómnibus público no pare. La causa es que, al no existir un presupuesto nacional para 2024, se tiene que reconducir lo ejecutado en 2023. En el caso del Fondo Compensador, son unos $ 102 mil millones que se deberían distribuir entre las jurisdicciones del interior, pero que todavía no está constituido. Hay una chance de que ese flujo se destrabe luego de la sanción en general de este viernes de la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei

Todo esto en el marco de una discusión paritaria en la que el sindicato de choferes UTA pide un salario inicial de un millón de pesos, y con el pedido de las empresas no sólo de continuar con los subsidios nacionales, sino de duplicarlos para este 2024. Esa negociación está empantanada, con la decisión del Gobierno nacional de no intervenir más en las negociaciones, tal como se venía haciendo hasta ahora. Por eso, se espera novedades en lo inmediato respecto a la tarifa del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se dispuso un boleto mínimo a $ 270 pero que está frenado por la Justicia.

