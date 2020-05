Sin trabajo, subsidios ni medicamentos: la difícil situación de una pareja de Bº Parque del Virrey

Las medidas tomadas en el marco de la pandemia, a fines de evitar la propagación del Coronavirus, dejaron a muchos en una situación económica complicada. Sin embargo, hay quienes esa complicación los dejó prácticamente al límite.

El caso de Micaela y Julio, una joven pareja de Bº Parque del Virrey es un claro ejemplo de ello. Sin trabajo ni ayuda de ningún tipo, la joven manifiesta que hay días en los que no tienen para comer: “La estamos pasando muy mal. Mi marido no puede trabajar por esto de la pandemia y yo ni siquiera consigo mi medicación. Tengo tiroides y tomo la T4, es indispensable pero no la consigo”.

Micaela tiene 25 años y Julio 29. No tienen hijos a causa de la patología de ella, la cual presenta un grado de riesgo. “No tenemos subsidio ni ayuda de ningún tipo. Nuestra casita se llueve y hay días en los que no tenemos para comer. Rogamos que alguien nos ayude”, manifiesta la joven.

Para ayudar

La pareja vive en calle Lobos al 1995 en una precaria vivienda de madera y nylon en Bº Parque del Virrey en la cual no tienen ni baño. La ayuda que necesitan es mucha y todo aquel que pueda tender su mano lo puede hacer con mercadería,chapas, frazadas, colchones, articulos de limpieza y demás, comunicándose al 03547 15671149