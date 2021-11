Sitramag elige delegados y hay polémica por lo «selecto» del padrón

Como cada dos años Sitramag- el Sindicato de los Trabajadores Municipales de Alta Gracia- renueva a los delegados en sus distintas áreas mediante el voto de los afiliados. Y eso, ocurrirá durante la jornada de hoy jueves, aunque hay quienes ya hablan de «competencia desleal».

En este camino que la oposición a la gestión del eterno Gabriel Medina ya marcó dentro del gremio, parece haber varios palos en la rueda. Y, como no son quienes llevan «la sartén por el mango», deben quedar relegados a lo que disponen los que verdaderamente determinan las reglas de juego y eso, según Patricio Ternavasio, es lo que ya está ocurriendo con estas elecciones.

«Nos cambiaron todo a último momento. Ellos vienen modificando las reglas todo el tiempo pero ayer, recién un día antes de las elecciones, se nos informa que sólo iba a votar la gente que trabaja en el ex Bingo. O sea, ni Cultura, ni Deporte ni Espacios Verdes, ni Turismo, nadie. Ninguno de ellos elige delegado. Sólo los del ex Bingo, en donde sabemos que está la gente con mayor afinidad a los candidatos que apoyan la gestión de Medina», expresó indignado el joven quien desde hace un tiempo hizo público su descontento con «las formas» de Medina, dejando claro- él y otros 40 trabajadores- no sentirse representados por la actual gestión.

Los delegados a elegir era seis pero como en sectores como Deporte o en la terminal, por ejemplo, había lista única, directamente allí las autoridades se renovaron. Ahora, son cuatro quienes se disputan dirigir las demás órbitas dentro de Sitramag. Y, según Ternavasio, las autoridades del gremio solo querían elegir a dos.

«Son áreas grandes. Peleamos bastante para que los delegados fueran más hasta que pudimos conseguirlo, como también que sumen a compañeros a quienes no querían dejar votar. Pero 12 horas antes vemos que achicaron el padrón y la mayoría queda afuera. Es muy injusto lo que hacen sólo porque yo ya dije que en 2023 quiero ser oposición. Todo es a causa de eso», culminó, a la vez que pidió el apoyo de los trabajadores que hoy votan que «sean unidos y los acompañen».