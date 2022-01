Sobre llovido, mojado: Al otro día de votar el juego online, Arduh partió hacia Punta Cana

Mañana se cumple una semana de la sesión de la Legislatura en la que se aprobó el juego online en la Provincia de Córdoba, proyecto impulsado por el Legislador Orlando Arduh causándole una ola de repudios de todo el arco político de Juntos por el Cambio. Llegaron a tildarlo de «idiota útil y empleado del poder» y hasta sugerir que es un coimero.

Hoy en día, Arduh está afuera de la Unión Cívica Radical de Córdoba ya que fue suspendida su ficha de afiliación debido «a la gravedad de los hechos» provocados por su negativa a retirar el proyecto de ley.

Todo esto, al Legislador parece no importarle nada ya que al otro día de haber levantado la mano para que se apruebe el juego online, Arduh se fue de vacaciones al lujoso destino de Punta Cana, República Dominicana. La Legislatura de la Provincia de Córdoba no está cerrada sino que está de receso, lo que significa que no hay sesiones hasta el 1 de febrero, por lo tanto las funciones de los legisladores no cesan durante enero ya que en plena crisis sanitaria es necesario que «los representantes del Pueblo» permanezcan en la Unicameral atendiendo a los ciudadanos y tramitando soluciones a sus pedidos.