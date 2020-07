Solidaridad: hace carteles y le regaló uno al merendero Los Pekes del Bordo

La acción solidaria la dio a conocer Maxi, hijo de quien lleva adelante el merendero Los Pekes del Bordo, en una publicación en un grupo de Facebook. El joven contó que quiso hacer un cartel de regalo a su mamá para que coloque en el ingreso al merendero, así todos podían identificarlo.

Al contactarse con Matías Vega, un hombre de la ciudad que se dedica a hacer cartelería, le comentó el producto que quería y para dónde estaba destinado. Ante esto, Vega no dudó y realizó el cartel… pero se los obsequió.

“Yo no había puesto en el grupo para quien era, ya que mi idea era hacerle el regalo pero el Sr. Matias al comentarle la idea del cartel no dudo ni un instante en hacerlo y regalarlo. No solo donó el material y mano de obra sino que también puso su tiempo para también diseñarlo” relató Maxi en el posteo.

Finalmente agradeció en nombre de su mamá y el merendero por el “noble gesto”. El cartel ya cuelga en el ingreso de Los Pekes del Bordo.