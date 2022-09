«Somos Cerveceros» te mostrará todo lo relacionado a la cultura cervecera en Happy Birra

Somos Cerveceros es una asociación civil que tiene participación en todo el país. El objetivo de la asociación es reunir gente para promover la cultura cervecera con charlas, capacitaciones, cursos. Daniela y Carlos, pareja que reside hoy en Alta Gracia, ingresaron a este mundo cuando empezaron a producir cerveza en su casa. “En un viaje a Europa, allá por el 2012, descubrimos un mundo de la cerveza, teniendo en cuenta que acá no había tanta producción artesanal. Vinimos con esa idea y nos enteramos a través de Google de la existencia de la asociación”, relató Carlos.

Dentro de Somos Cerveceros, se realizan reuniones de camaradería, donde los socios se juntan en un bar y llevan su cerveza, ya sea producida por ellos mismos, o una marca que quieran probar, y allí catan entre todos y comentan. Además, en la asociación hay profesionales que analizan y comentan a los miembros dentro de qué categoría está tu cerveza, si tiene defectos, entre otras cuestiones. Por otra parte, existen concursos dentro de este grupo de amantes y conocedores de la cerveza, donde luego de tres encuentros, se realiza un evento final donde se escoge al maestro cervecero del año.

La pareja son creadores de Lucano, marca de cerveza que no tiene como fin la comercialización, sino más bien como un pasatiempo familiar. “Si bien no nos dedicamos a la comercialización, conocemos el sacrificio que es hacer cerveza. En cada producción son mínimo seis horas de cocción, después el preparado, y demás. No hacemos para vender, es como un hobby, para compartir con los amigos. Estamos acá para sumar a la adhesión de la cultura cervecera. Nos sumamos a la comunidad de Mujeres Cerveceras de Córdoba. Hay mucha gente con ganas de aprender y hacer cerveza. Hacemos cocciones colaborativas, como una que hicimos recientemente, de una Ipavera, que se va a vender en un bar de Córdoba para juntar fondos”, relató Daniela.

En cuanto a su participación dentro de Happy Birra, tendrán un stand con cocciones en vivo, charlas, capacitaciones y talleres de cata gratuitos. Vendrán integrantes de Buenos Aires de la asociación, junto con su presidenta. El día sábado estará la cocción con la comunidad de Mujeres Cerveceras y también habrá una charla donde se hablará de sinergias de equipo. “Nos parece buenísimo la movida que se está haciendo. El predio es alucinante, lo lindo es que se va a usar cada espacio del Sierras, para los niños, la familia y todos”, finalizó la productora de cerveza.