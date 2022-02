Soria y Der Ohannesian aprobaron en la nieve

La primera jornada del Winter Rally Cosvana concluyó de muy buena manera para las dupla argentina, Paulo Soria y Marcelo Der Ohannessian a bordo del Peugeot 208 R2 en la Clase RC4.

El binomio argentino completo este sábado 4 pruebas en la cual lograron ganarlas por completo y lo ubican en la primera posición del RC4 con 43m23s delante del búlgaro Georgi que compite a bordo de un Ford Fiesta Rally4.

En la general Soria-Der Ohannesian se ubican en la segunda colocación por detrás del búlgaro Yuliyan Teliyski a bordo de Mitsubishi Evo IX.

“Ha sido un gran día para nosotros, disfrutando de cada kilómetro. Trabajamos mucho en las notas, puesta a punto y en un momento nos encontramos liderando la carrera, sin dudas, no esperábamos que todo se diera así en nuestro debut. Mañana domingo tendremos un solo tramo corto que se transitará 4 veces, por lo que no habrá lugar para especular. No abrir el camino ayuda y mucho, así que será una ventaja venir segundos”. Eran las palabras de Paulo Soria en sus redes sociales.

Mañana hay cuatro etapas especiales más, dos de ida y vuelta en la prueba de Halom. PS 5 Halom 1 (8,50 km) será la primera prueba especial del segundo día, y las tripulaciones realizarán esta prueba en sentido contrario para PS6 – Halom 1 Reverse .

PS 7 Halom 2 está prevista para las 10:59, seguida de la última especial, PS8 Halom 2 Reverse, las cuatro pasadas suman 34 km de especial sobre nieve y hielo.