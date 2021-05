Sorpresa en la política de Córdoba: Se lanzó “La Mole” Moli

Mientras que la Cámara de Diputados de la Nación debate la prórroga de las elecciones legislativas, el ex boxeador Fabio “La Mole” Moli fue convocado por la Alianza Federal Córdoba para integrar la lista de pre candidatos a Diputados Nacionales que se elegirían en el mes de septiembre próximo.

El Presidente de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Córdoba, Jorge Ceconello, encabezará la lista como pre candidato a Senador y Tinkette Luque lo hará en Diputados, en ese tramo iría como candidato en el tercer lugar el actual albañil Moli, aunque “Todavía no les di el Ok” le dijo “La Mole” a La Voz del Interior.

Cuando La Voz le preguntó por las propuestas, el ex boxeador y siendo fiel a su estilo, le respondió “Si me preguntás qué proyectos tengo para la gente en este momento, ni uno. Lo que sí te puedo decir es que esta es una alianza federal donde hay radicales, donde hay peronistas, y que vamos a laburar para las necesidades de la gente”, contó. “Lo único que le puedo decir yo a la gente es que en el Congreso tiene que haber un negro que levante la mano y diga ‘no, pará, pará, esto no es así’. No voy a ser mano de yeso, voy a levantar la mano pensando en la necesidad de la gente”, sentenció el ex boxeador.

Si bien “La Mole” está hoy en día retirado del ambiente mediático luego del escándalo que terminó en la Justicia con respecto a su relación con su ex mujer “La Negra”, como él la llamaba y con el apodo que fue conocida en la televisión nacional tras participar ambos del ciclo televisivo que conduce Marcelo Tinelli. Fabio Moli en 2019 fue imputado por lesiones leves calificadas y amenazas en contra de su ex mujer. “La conversación está, no está firmado todavía, estamos ahí, tengo que sentarme a hablar con mis hijas, porque los hijos han sufrido todo este maltrato que me han hecho. Los hijos lo sufren, entonces yo por ahí sé que me estoy metiendo en otro quilombo donde sacan la peor mugre de uno, las cosas buenas no la sacan, porque cosas buenas tengo el 98%”, cerró el posible candidato.