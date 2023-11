«Soy el único juez de Argentina que evaluará el patinaje artístico de los Juegos Panamericanos»

Durante la mañana de este miércoles, Walter Vergara, reconocido bailarín de la ciudad de Alta Gracia, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el artista contó que será el único jurado argentino de los Juegos Panamericanos Chile 2023, en el área de patinaje artístico: «La mayoría de la gente me conoce por la danza, pero los más conocidos saben que el patinaje artístico fue mi deporte desde chico, y una forma de continuar vinculando con el deporte, cuando deje la carrera, era ser juez. Así fui haciendo mi carrera hasta que en la actualidad soy juez Internacional de Patinaje Artístico».

«En este momento se están desarrollando los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile hasta el 5 de noviembre, con la participación de 41 países, miles de deportistas (colectivos e individuales). En el área de patinaje artístico, he sido destinado a ser el único juez de Argentina que evalúe en el campeonato. Es una alegría enorme y gran satisfacción porque solo se elige un representante. Es un gran honor y una gran oportunidad. Solo espero que la presión no me arruine el disfrute porque los Juegos Panamericanos son importantes en el mundo y ahí vamos a ver un nivel alto del deporte», dijo.

«Este sería mi quinto campeonato internacional: estuve en la semifinal del Mundial en Asunción (Paraguay), en el Mundial de Patinaje Artístico el año pasado en Argentina y en dos Juegos Suramericanos. Hay jueces de Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Paraguay; y con muchos he compartido otros eventos. La organización es otro nivel. Somos alrededor de 10 jueces de toda Latinoamérica, y esta es la primera vez que me toca solo ser el representante de Argentina. Tengo todo el país a mis hombros», expresó Vergara.

En cuanto a la competencia, el juez argentino comentó que «El área de patinaje se divide en una categoría de varones y mujeres (ambos mayores de 18 años), y cada uno tiene dos programas: uno corto (dos minutos y algo) y uno largo (en esa rutina se realizan diferentes elementos técnicos como trompos, saltos y suelo), ambos con música. Los jueces están divididos en panel de jueces y técnico, donde ven al participante en forma simultánea y brindan puntuaciones que después se promedian y se publican los resultados finales. Se van a transmitir en vivo».

«Viajo a las 18:30 horas de hoy para Chile. Vemos las prácticas oficiales de los patinadores para tener una noción de quienes participan. Las competencias son 3 y 4 de noviembre, y la ceremonia de premiación se hará el 5 de noviembre. Tengo un ojo crítico a la hora de ver rutinas de patinaje por mi historia con la danza», comentó el bailarín.

En cuanto a la relación entre los jueces y el deportista, Walter expresó que «En mi época, el contacto con el juez era nulo: era una persona fría y que imponía miedo. Pero en los últimos años todo cambió. Actualmente, hay un respeto y una pequeña distancia entre ambos, pero hay una buena relación. Según lo que me dicen, me consideran bastante imparcial y justo. Estimo que los podios en los Panamericanos van a estar entre Argentina y Brasil», finalizó.