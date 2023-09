Super Bowl 2024: show confirmado

Hubo varios rumores que indicaban quienes iban a ser los posibles artistas que iban a presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl. Entre aquellos nombres que circulaban, estaban Bad Bunny, Harry Styles, Miley Cyrus y Taylor Swift. Finalmente, se supo quién será el encargado de llevar adelante el espectáculo más visto a nivel mundial: Usher.

El músico responsable de éxitos como DJ Got Us Fallin’ In Love y Yeah! ya se ha pronunciado ante la noticia, revelando que el 11 de febrero de 2024 cumplirá uno de sus más grandes sueños cuando se presente en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Es el honor de mi vida añadir a mi lista de sueños una exhibición en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad”, dijo el músico.

Cabe destacar que Usher lleva consigo 30 años de trayectoria en la industria musical. El músico ha vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los artistas más importantes de su generación.

Por su parte, Seth Dubowsky, jefe de música de la NFL, compartió las razones detrás de la decisión de llamar a Usher para que protagonizara la edición 2024 de este evento esperado por millones de fanáticos de la NFL y por supuesto, de la industria musical.