Súper Rugby Américas: los Dogos XV vencieron a Cobras XV en Brasil

Los Dogos XV se impusieron 31 a 14 en su visita a Cobras XV en el estadio Nicolau Alayon de San Pablo, en la segunda fecha del Súper Rugby Américas.

El conjunto argentino, con sede en Córdoba, venía de derrotar a Yacaré XV de Paraguay por 30 a 24 en la primera fecha, en el partido que se jugó en la cancha del Tala.

El próximo compromiso para los Dogos, dirigidos por Nicolás Galatro, será el próximo sábado 4 de marzo nuevamente en la cancha del Tala frente a Peñarol Rugby de Uruguay.

La crónica del partido

La paridad en el primer tiempo fue tanto numérica como en el juego ya que ninguno de los dos equipos supo sacar ninguna ventaja. Pareció comenzar más fuerte el visitante Dogos XV que a los seis minutos tuvo al TMO resolviendo sobre un offside que le negó su primer try.

El dominio aparente fue tal que Julián Hernández eligió no patear un penal debajo de los postes priorizando un line; seis minutos más tarde, desde una posición más incómoda marró su kick a los postes al entender que era importante sumar en las pocas ocasiones que se presentaban. Recién pasada la media hora se abrió el marcador con un penal del apertura cordobés.

Cuando todo indicaba que el marcador cerraría así el primer tiempo, un momento de descontrol de la visita permitió a Cobras Brasil XV poner a su rival bajó presión; de allí llegó el primer try del encuentro a través del capitán Gabriel Paganini desde corta distancia.

El segundo tiempo traía la incógnita de cómo se desarrollaría, pero rápidamente, cuatro minutos después de volver del descanso, llegó una acción de Lucio Anconetani que golpeó peligrosamente a un rival en una formación y recibió la tarjeta roja, tercera del equipo en dos fechas.

No fue rápido el dominio de Dogos XV que recién llegó al try catorce minutos después cuando un maul avanzando fue derribado ilegalmente. Paganini recibió una tarjeta amarilla y Dogos XV un try penal que abrió no solo el marcador, también los espacios.

El último cuarto fue con dominio del equipo con base en Córdoba; el tercera línea Efraín Elías se fue bajo los postes tras un buen movimiento de Soler que coronó con un pase de faja.

Dogos XV recibió una tarjeta amarilla – el pilar Mateo Núñez por juego peligroso – y el debutante Donnacha Ryan, llegado desde Irlanda, acercó a Cobras en el marcador, permitiendo soñar con conseguir al menos un punto bonus defensivo en los últimos cinco minutos.

No pudo ser y fue Dogos que terminó dominando, llegando al try después de una acción con muchos pases al try a través del ingresado Federico Albrisi.

Fuente: Súper Rugby Américas