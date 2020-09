Surikata Ki lanzó Full Color, un cuento sonoro en tres canciones

La banda altagraciense Surikata Ki presentó a la comunidad virtual Fullcolor. Se trata de un simple de tres canciones, una historia de sonidos de amor, nostalgia y compromisos que se complejiza en el ascenso. Las letras tienen un acercamiento a la mística y un acento inclusivo.

De la mano del sello de autogestión Chancho Discos con sede en Buenos Aires, la banda dio vida a este single de tres actos: una pequeña introducción en Tu Voz, una viñeta instrumental; Full Color que es el nudo y Sadga, el cierre como una especie de epílogo y carta final. Así nos acercaba a la producción Francisco Flores Zega, el bajista de la banda, en diálogo con RESUMEN.

A la banda la integran por Seba Gualda en voz y letras; Camila Liandro, guitarras y voz; Francisco Flores Zega, bajo, guitarras y teclas; Martín Diez, teclas y voz relatada; y Cruz Bigard, baterías y percusiones.

“La idea conceptual es una suerte de relato de encuentro y desencuentro entre dos elementos que tienen un choque muy fuerte pero termina cayendo en esa intensidad y en una ruptura” expresaba Francisco. “Queríamos que sean canciones de mucho sentimiento, canciones de amor pero no queríamos que caiga en la obviedad del género porque no nos gusta ni tampoco nos surge” agregó.

“La letra se disparó desde Sadga, que fue la primera canción que compusimos -de las tres-. La empezamos a hacer a fines del 2018 y principio de 2019. La letra se le ocurrió a Seba a partir de una idea de teclado que es el mismo que suena en la canción. Lo grabé en un celular y no lo cambiamos. Nos gustó la espontaneidad que tiene. Él, cuando lo escuchó estaba de vacaciones en las sierras leyendo los Diarios de Frida Kahlo y flayó mucho con la imaginería de ese libro y la idea de estar invadiendo cierto espacio íntimo de una persona que los escribió para su intimidad y que ahora todo el mundo puede leer. Sintió esa idea de escribir cierta narración de perdón ante la ruptura de cierto código, complicidad, cierto juramento, la secuela que decidió después plasmar en Full Color” comentó el músico.

La canción central surgió de un beat de cruz, el baterista. “Nos lo mostró y nosotros quedamos muy encantados con el ritmo. Nos dio esa idea de que algo estaba caminando, en movimiento y nos dimos cuenta que sobre eso podíamos llegar a armar una canción con espacios para poder narrar una historia” afirma el bajista. Respecto al sonido y las influencias se siente un gran acercamiento a bandas internacionales como Warpaint, Radiohead y Mi Amigo Invencible en la producción nacional, “pero también apareció el Charly de Piano Bar que entre camina lo pop, lo ochentoso pero al mismo tiempo tiene ese halo de oscuridad y a la vez medio sensual, y The Cure como embajadores de ese estilo: post punk, medio pop, oscuro y romanticón” añadió Francisco.

A la producción la decidieron encarar ellos mismos como lo hicieron con su último single “Deuda” y a diferencia de sus álbumes “El Choque del Cometa” y “Habitación” que se los produjo Bernardo Ferrón -también integrante de la banda Telescopios, un referente de la música actual de Córdoba. A Ferrón se le encargó la mezcla y el máster. “Es como nuestro gurú sonoro. La tiene super clarísima” dice Francisco.

En lo que respecta a las letras la banda comentó mucha influencia en las narrativas de la cantautora chilena Camila Moreno. “Nos inspira muchísimo, sobre todo a la hora de cómo escribe las letras Sebas y de cómo nos gusta narrar lo que buscamos. Nos vuela la cabeza.”.

Surikata Ki venía trabajando esta composición desde antes de la crisis del COVID-19, y se encontraban ensayando un show con la gira lista para salir a tocar. “Creo que teníamos fecha hasta septiembre” comentó el bajista. “La decisión que tomamos fue no apurarnos, no ponernos a hacer algo por hacer sino tomarnos nuestro tiempo para que decante todo. Eso nos ayudó a poder pensar mejor los arreglos y los elementos que van formando toda la estructura, con más paciencia y sutileza. Tampoco teníamos ninguna fecha fija de lanzamiento porque nos estábamos replanteando todo el año” agregó.

“En términos generales quedó eso, una canción que guarda cosa viva de la banda, la intensidad con esa amalgama entre base y batería pero que también tiene una parte un poco más introspectiva, oscura, contemplativa.”

Sobre las expectativas dentro de la situación que estamos viviendo, Surikata Ki planifica su vuelta a los ensayos “con la vista de poder hacer algún show en stream más a fin de año” sin perder de vista la composición. “En la cuarentena se incrementó el trabajo creativo y fuimos cerrando algunas ideas. Si se dan las cosas como las planeamos y no surge un coronavirus versión 2.0 lo más probable es que a fin de año saquemos una o dos canciones más que también van a venir atadas a esto que abrimos con Full Color” manifestó el músico.

Los planes no terminan allí. Surikata Ki también está encarando la producción de un videoclip con la productora cordobesa, Niño Raro, “con quienes tenemos no solo una relación profesional muy buena sino también una relación de amistad tremenda. Estamos manijas de poder arrancar eso y esperamos que podamos mostrarlo en octubre si todo sale bien.” Los músicos ven el año que viene con las esperanzas de poder volver a tocar en vivo, retomando esa gira truncada a la vez que afirman “ver si podemos encarar un disco que la verdad es que hemos acumulado un montón de ideas en este tiempo y estamos con muchas ganas de ponernos a crear y componer canciones”.