Susana Giménez habló de todo tras anunciar su vuelta a la televisión

“¿Hola Susana?”. La diva de los teléfonos vuelve a la pantalla chica con su clásico programa y tras dialogar con Ángel De Brito en LAM, Giménez adelantó algunos detalles de lo que se viene.

“Empezaría a partir de julio, como hago siempre. Será mi programa, el clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mí. Me gusta mi programa, una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”, contó la conductora.

Sin embargo, Su explicó que uno de los momentos más esperado por los televidentes, el sketch cómico, no estará en la edición del año que viene: “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi y tampoco está Sofovich, que lo escribía. ¡Y además tampoco está Antonio!. Dios mío, a la noche a veces agarro la computadora y veo esos programas donde yo le hacía la segunda a Antonio, ¡qué talento!”, expresó conmovida ante el recuerdo de Antonio Gasalla, quien tiene Alzheimer.

“Qué enfermedad tan cruel la salud mental, esa es a la única que le tengo miedo, te juro, debe ser tan espantosa”, sumó al hablar de la delicada situación de salud que atraviesa el capo cómico.

En medio de la charla, la diva se refirió al enfrentamiento que tiene con Moria Casán: “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”, confesó Giménez sobre Jorge Porcel.

Pero además, Susana habló de otros temas. Entre ellos, la artista destacó que había visto a su amiga Mirtha Legrand en su primer programa el sábado pasado. “Por supuesto que vi a Chiquita. Estaba divina, hablé con ella. Me encantó el vestido, cómo estaba peinada. La admiro cada vez más. Es una mujer inigualable, no hay otra”, manifestó.

“¿Tenés algún noviecito?”, le preguntó directamente de Brito, sin rodeos. “Pero no, te juro que no, para nada. No tengo novio ni quiero tener. No tuve mucha suerte, amé y fui amada muchas veces y siempre pasaron cosas. No quiero que nadie me afane, estoy tranquila, tengo mis amigos, mis animales, me encanta comer con mis amigos, hablar mal de la gente y reírme”, dijo entre risas.