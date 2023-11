Talleres igualó contra Vélez en Liniers

Por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, Talleres y Vélez igualaron 1-1 en Liniers. Rodrigo Garro abrió el marcador para la “T”, mientras que Claudio Aquino igualó las acciones, ambos goles en el primer tiempo. Con este resultado, el conjunto dirigido por Javier Gandolfi se ubica en el décimo puesto de la zona A, con 14 puntos. El elenco cordobés necesita ganar las dos fechas restantes y esperar otros resultados para aspirar a clasificar a los playoffs.

PRIMER TIEMPO

Los primeros minutos del partido denotaban cierta tensión, con ambos equipos conscientes de que había mucho en juego. Quien parecía tener más intenciones de hacerse con la posesión de la pelota e instalarse en campo rival era Vélez. Sin embargo, el “Fortín” no conseguía generar chances claras de gol en estos instantes iniciales del encuentro.

Talleres estaba agazapado para salir rápido de contra, y así consiguió abrir el marcador. Cuando el partido todavía se estaba armando, Rodrigo Garro tomó la pelota en tres cuartos de cancha rival, y remató desde unos 23 metros. El disparo del ex Instituto se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Garzón, con mucha potencia.

En los 15 minutos posteriores, el equipo de Gandolfi se encontró cómodo en el partido. Jugar con la ventaja en el marcador le daba tranquilidad a Talleres, a la vez que empezaba a generar desesperación en Vélez. El “Fortín” no encontraba los caminos para llegar al arco de Herrera, y las pocas aproximaciones eran fácilmente controladas por el arquero de la “T”.

La primera situación clara para Vélez llegó a los 27 minutos. El “Fortín” envió un tiro libre al área, luego de un foul cobrado a Rodrigo Villagra por infracción sobre Braian Romero. El centro encontró el anticipo de Francisco Pizzini, que la desvió de primera. Herrera reaccionó rápido y logró despejar la pelota que tenía destino de gol.

Talleres respondió con un tiro libre enviado por Garro que fue cabeceado por Mantilla. El cabezazo del colombiano se fue lejos del arco rival, pero la “T” volvió a llegar al área de Vélez luego de un buen lapso de tiempo. El “Fortín” tuvo otra llegada unos pocos minutos después, con una arremetida de Braian Romero. Sin embargo, el remate del ex Independiente se fue por encima del travesaño.

Si bien Vélez no generaba muchas situaciones claras, el equipo de Gandolfi jugaba cada vez más cerca de su arco. Y a pesar de no tener muchas ideas, el “Fortín” llegó al empate a los 44 minutos, con un tiro libre muy bien ejecutado por Aquino. El remate del ex Belgrano se metió por el palo derecho defendido por Herrera, que esta vez nada pudo hacer.

No hubo tiempo para más, y ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador 1-1. Talleres encontró el gol rápido, y jugó tranquilo con la ventaja. Sin embargo, la tranquilidad pasó a ser un riesgo para la “T”, que lo dejó venir a Vélez. Y así llegó el empate del equipo de Méndez, gracias al gran tiro libre de Aquino.

SEGUNDO TIEMPO

Los primeros 15 minutos del complemento fueron una continuidad del final del primer tiempo. Vélez no solo se instaló en campo de Talleres, sino que en este tramo del partido logró llegar con más profundidad. La “T” sufría los envíos cruzados del “Fortín”, que salió decidido a buscar el triunfo.

En este contexto negativo, Gandolfi movió rápidamente el banco. A los 11 minutos del complemento mandó a la cancha a Lautaro Ovando y Francisco Pozzo, que reemplazaron a Nahuel Bustos y Matías Galarza. 10 minutos después, Luis Sequeira ingresó en lugar de Matías Gómez.