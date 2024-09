Tamara Pettinato, oficialmente fuera de Bendita TV

Tamara Pettinato está pasando por un duro momento en el ojo público. Tras hacer un descargo en su último programa en Bendita TV, se filtró un nuevo video donde aparece sentada en el sillón de Rivadavia en una reunión privada con el ex presidente Alberto Fernández.

“Te amo mucho, te amo”, expresó la mediática detrás del escritorio, a lo que el expresidente de la Nación le consultó: “¿Estás segura?”.

Tras filtrarse este último video, los usuarios mostraron su repudio por la falta de respeto a las instituciones. Esto habría hecho que Canal 9 tomara una contundente decisión: sacar a Tamara Pettinato de Bendita.

La salida de Tamara Pettinato fue confirmada por Ángel de Brito en LAM. Allí, reveló que el canal habría tomado la decisión y que la mediática decidió mandarles una carta documento.

“Tamara está fuera del canal 9 por decisión de canal. Tamara mandó carta documento. No se comunicó con sus compañeros después de sus últimos episodios (…) Hay bastante enojo con ella”, destacó el conductor.

Luego del anuncio, presentaron una nota que le hicieron a la mediática. Ahí, recalcó que no quería hablar del tema y que el canal no se comunicó más con ella después de solicitarle una semana de descanso.

“No quiero hablar del tema (…) Del canal nadie me hablo. Me dijeron tomate una semana y nunca más me llamaron”, destacó Tamara Pettinato.

Los primeros avistamientos de ruptura en Bendita se vio en el programa del 19 de agosto de “Ángel Responde”. Durante su emisión, De Brito conversó con Beto Casella, quien confesó la recomendación que le hizo a Tamara Pettinato tras el escándalo.

“Hay irritación, la palabra es irritación. Por lo cual, hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: ´me parece que Tamara debería tomarse unos días´”, expresó el periodista y presentador.

Desde este punto, Casella aseveró que la mediática no habría tomado bien la decisión del canal. Esto, debido a que si se tomaba unos días, debía considerarse como despedida.

“Me transmite el productor: ´está hecha una furia, dice que si le van a pedir unos días, se da por despedida´”, relató Beto Casella sobre la postura de Tamara Pettinato sobre tomarse unos días en el canal por los videos filtrados.

Unos instantes después de comunicar la situación, Beto Casella reveló que Tamara Pettinato le escribió en ese instante para decirle que renunciaría a Bendita TV por malos tratos.

“No vuelvo desde el maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que en la semana no vaya porque en las redes dicen”, le habría escrito Tamara Pettinato a Beto Casella durante su participación en “Ángel Responde”.

“Es una cuestión de clima… La verdad que la idea era cuidarla a ella. Yo no la puedo despedir. Ahora entiendo que se está yendo sola”, continuó Beto Casella sin tapujos.

Finalmente, Tamara Pettinato se comunicó con PrimiciasYa para dar su versión de los hechos. Ahí, aseveró que no había renunciado, pero que se sentía despedida por la postura del programa. “Ellos me pidieron que me tome unos días, sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no”, sentenció Tamara en diálogo con el portal.

Además, a través de sus historias de Instagram publicó un comunicado: “Aclaro que no renuncié a Bendita. Tampoco tengo planeado renunciar. Ni cerca de pensar algo así en este momento”.