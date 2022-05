«Tanto lo busqué que se me dio»

Mas de 4000 competidores se dieron cita en el desafío de MTB mas importante que tiene Sudamérica como es el Rio Pinto.

Varios ciclistas de la ciudad se hicieron presentes como Fernanda Jurado Tomas Romera, Alan Fontaine, Lito Oviedo, entre otros.

Joaquín Plomer fue el que mejor ubicado terminó en la competencia, obteniendo la primera colocación en la categoría Elite. En dialogo con RESUMEN Joaco expresó la alegría al haber obtenido este gran logro.

«Tanto lo busque que se me dio, yo dije quiero traer el primer puesto para alta gracia, yo voy a traer el rio pinto para Alta Gracia, yo voy a traer el Rio Pinto para la ciudad. La verdad fue un carreron, es algo que me lo debía, se lo debía a todos los que me apoyan, es un objetivo personal que era llegar y ganarlo. Fueron 8 años intentándolo y cinco años segundo se nos dio en la categoría elite». Concluyó