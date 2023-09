Tarjeta TIN: ¿Empezaron los problemas?

Tal y como se había anticipado, desde el 1° de septiembre las empresas de transporte de servicio interurbano dejaron de recibir dinero a bordo para darle paso a la tecnología y cobrar mediante el uso de una tarjeta inteligente: la TIN.

Los usuarios deben adquirir el plástico en las diferentes boleterías y cargar un saldo mínimo de $1000 pesos para empezar a usarla y, a pesar de que se advirtió hace mas de un mes que NADIE podría viajar sin esta tarjeta a partir del viernes pasado, fueron muchos los que se quedaron en las paradas con el dinero en la mano sin poder viajar.

En fin, lo cierto es que como todo cambio, hay quienes ya manifestaron quejas y reclamos sobre todo durante el fin de semana. El inconveniente radica en la imposibilidad de poder recargar la tarjeta en boleterías los días domingo y en las fallas o demora que tendría dicha carga vía internet.

«Cargué por Mercado Pago y no me figura el saldo», «¿Alguien sabe por qué no cargan en boleterias los dias domingo?, «Yo cargué hace mas de 24 horas y aún no me figura el dinero depositado», son algunas de las quejas de los usuarios. Asimismo, hay quienes aseguran que independientemente de que figure o no dicha carga aprobada, la misma se acredita una vez se pasa la tarjeta en el colectivo. ¿Será?.