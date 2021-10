“Te quedas mirándolo asombrado como un bebé que mira un caramelo”

En su corta edad (25 años) Claudio Villagra, tiene una gran trayectoria en el fútbol profesional. Oriundo de Despeñaderos, disputó la Liga Infantil de Fútbol defendiendo los colores de Malvinas, para luego pasar por Deportivo Norte.

En Buenos Aires, tuvo su debut profesional con la camiseta de Banfield. Con el “Taladro” hizo su primeros minutos en mayo de 2014 contra Aldosivi por Copa Argentina, y marcaria su primer gol unos meses más tarde ante Rosario Central. Luego vendría su paso por el San Luis de Potosí en México, Sport Boys de Perú, para luego llegar al gran presente que está teniendo en Temperley, en donde en la última que fue victoria por 3 a 2 ante Belgrano, Claudio marcó uno de los tantos de la victoria.

No vamos a centrar en México, año 2018 cuando recae en San Luis de Potosí, equipo que disputa la segunda división del futbol mexicano por esos años, en el “colchoneros potosinos” estuvo a préstamo durante un año en donde convirtió tres goles, ante Jaiba Brava de Tampico Madero, Cafetaleros de Tapachula y Venados de Mérida. Logrando además el Ascenso a la Primera División del Futbol Mexicano.

CV7 disputó la liga en los que Diego Armando Maradona fue Director técnico de Dorados de Sinaloa. Justamente ante el equipo de D10S, el San Luis de Potosí logra ganar la final y el ansiado ascenso a primera división.

El oriundo de Despeñaderos vivió de cerca todo lo que se movía detrás del mundo Maradona. En una Charla con Resumen deportivo de la 88.9Fm repasó su corta pero gran carrera futbolística además de contar cómo fue esa vivencia en la final que disputó San Luis de Potosí ante Dorados.

“Por lo deportivo estaba claro que teníamos un gran equipo y le queríamos ganar a toda costa y sabíamos que tenían esa motivación que venía por el lado de Maradona”. Comenzó su relato Claudio sobre su experiencia en esa final.

El mundo Maradona generaba eso admiración y respeto. “Al principio la liga era todo normal pero cuando llego diego, se empezaron a llenar los estadios solo para verlo a él”. Y si todos querían ir a ver al más grande del mundo y poder guardar en sus retinas la imagen del astro del futbol mundial.

La sensación de saludar a Diego

“Me acuerdo el primer partido de la final, vino Diego a saludarnos al banco de suplentes uno por uno y cuando me toca saludarlo y me da la mano se me puso la piel de gallina, me quede mirándolo como diciendo es Diego. Te quedas mirándolo asombrado ahí como un bebe que mira un caramelo así te quedas”.

La foto que no fue

“La primera final se pica y Diego se pelea con el técnico nuestro y nosotros eras 5 argentinos y todos queríamos la foto con Maradona, estaba por terminar el partido y nos estábamos por sacar la foto y aparece el técnico nuestro y nos dice, no hay foto, esta final todavía no termino y tenemos que jugar en nuestra casa, y no quedamos con las gana de sacarnos una foto. Era la foto o que el técnico nos ponga en el partido”.

“En el partido de vuelta Diego pasó por el lado nuestro y ni lo miré por las dudas, porque quería jugar”