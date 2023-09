Teatro para todos: llega la primera edición del Teatro Solidario en Alta Gracia

Todos podemos hacer teatro, y qué mejor forma si es solidario. Es por ello que durante la noche de este miércoles, llega la primera edición del Teatro Solidario a la ciudad de Alta Gracia.

Rildo Waldemar Pedernera, director y docente teatral a cargo de la propuesta que tendrá lugar durante este miércoles en la localidad, dialogó con RESUMEN y contó cómo nació esta iniciativa: “Esta propuesta nace de una necesidad personal, soy docente de teatro en Alta Gracia hace 5 años que estoy instalado y doy talleres, charlas y cursos. Sin embargo, toda la gente que asiste nunca me ha visto trabajar, lo cual es algo raro. Doy cursos todos los lunes en la Casa de la Cultura, donde hablo del teatro como terapia, entonces pensé que era una buena oportunidad para darme a conocer”.

“La propuesta siguió gustando por lo que la Municipalidad me paga una beca para llevar teatro a los centros vecinales. A mi me toca dar clases en el del barrio Residencial El Crucero que no tiene salón, por lo que la Fundación El Litro habilitó el salón para que dictara allí el taller y asisten muchos vecinos. Para ofrecer bienestar a través del arte y presentarme en sociedad es qué hacemos este evento”, mencionó Pedernera.

“Preparamos a través de un taller y presentamos como se diría: “Algo a fin de año”, por lo que lo hacemos ahora como no llegamos a fin de año porque habíamos transitado ya el primer trimestre. Así surge la posibilidad de que voluntades, talentos jóvenes, personas comunes de un barrio, todos encaminados detrás de un logro o sueño, quieran mostrar que en los barrios surgen cosas lindas”, dijo.

El evento se llevará a cabo a partir de las 21 horas de este miércoles, en el Cine Teatro Monumental Sierras. Allí se presentará la obra “Historias que pueden ser” de Miguel Iriarte. La misma consta de una sucesión de 7-8 historias en el marco del teatro costumbrista popular, porque “es con el cual la gente se identifica, se emociona y se divierte”, expresó el director teatral. La entrada, por su parte, es un alimento no perecedero.

“Busco que la gente me conozca y que sepan que cualquiera puede hacer teatro porque considero que el teatro es para todos. Además, es una puesta brillante desde lo emocional, en cuanto a las historias en sí, la simpleza y el trabajo honesto. Tengo la sensación especial de generar por primera vez en Alta Gracia, la primera edición de teatro solidario; y que la gente se atreva a descubrir que la ciudad tiene su teatro, por lo que hay que vivirlo, disfrutarlo y compartirlo”, finalizó.