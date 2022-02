Alquilar tu propia casa: en Alta Gracia es un fenómeno que crece temporada tras temporada

Los datos que arrojó Alta Gracia a nivel turismo en esta primera quincena de febrero 2022, se muestran similares a los de la segunda del mes de enero y, por fortuna, bastante superiores a lo que fue el inicio de año (números que dejaban con gusto a poco a mas de un comerciante).

Entre el 90 y 95% de ocupación hotelera y el 80 y 85% en cabañas y departamentos. Sin embargo, es importante destacar el boom de este verano: las casas particulares.

Desde inicio de año, los inmuebles temporarios rentados por sus propios dueños alcanzan el 100% de ocupación y la demanda sigue en alza. Pero, lo mas llamativo, es que algunas personas optan por buscarse un sitio por el tiempo que dure la renta de su propia casa, precisamente porque les resulta mas redituable alquilarla al turismo.

«Nosotros alquilamos nuestra casa casi todos los años. Tenemos solo nuestra habitación y la de los chicos, un baño, pileta, quincho con asador y garaje. Algunas veces nos vamos a alquilar un departamento mas chico para pasar ese tiempo con la familia en algún lugar de la Provincia o aprovechamos para ir a visitar a nuestra familia que está en San Luis, porque durante el año con el trabajo y el colegio no podemos. Hay temporadas mas buenas que otras pero desde hace ya cuatro años que lo hacemos», contó Magalí, vecina de Bº El Cañito a RESUMEN.

Su caso es similar al de varios de sus vecinos. «No es fácil alquilar tu propia casa, lo pensas mucho, en que estado la van a dejar y ademas porque tenes que reubicar todas tus cosas y la de tus hijos. Es todo un tema. Pero es cuestión de organizarse y muchas veces si no lo hacemos no podemos salir de vacaciones», agregó la mujer, quien es mamá de dos niños de 9 y 11 años.

Lo que resulta mas complejo es hallar ese inmueble temporario donde alojarse por el tiempo que dure la estadía de sus inquilinos en su casa. «A veces no encontramos lugar porque te piden contratos extensos y no podemos. Por eso por lo general en nuestro caso, visitamos familiares. Se de otras familias que solo tienen familia en otro país y bueno en ese caso no les queda otra que ir a lo unos amigos o buscarse una pensión accesible», culminó.