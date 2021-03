“Tenemos el deber de hacer este reconocimiento para que el pueblo no se olvide”

Este jueves, a las 22, se realizará en Alta Gracia la vigilia horas antes de un nuevo aniversario del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, a 39 años del comienzo de la contienda en el Atlántico.

José Luis Oliva, Daniel Mondino, José Luis Lucero, veteranos de la gesta, estuvieron presentes en los estudios de La 88.9 para contar sus sensaciones al respecto y sus experiencias como partícipes del combate en las islas.

“Nosotros no podemos no invitar a la comunidad a que nos acompañen en la vigilia de mañana, que está convocada para las 22hs. No podemos no hacerlo, dado que todos los años nos han acompañado, desde hace 39 años. No vamos a hacerlo como años anteriores, con la carpa que mostrábamos algunas cuestiones relacionadas a la gesta de Malvinas, pero sí queremos que nos acompañen para honrar a nuestros veteranos, a nuestros muertos”, indicaron.

Los veteranos insistieron en restar olvido a lo ocurrido en Malvinas: “Nosotros tenemos el deber de siempre hacer este reconocimiento, este recordatorio, para que el pueblo no se olvide, que los argentinos no olviden la gesta de Malvinas. Nosotros tenemos que tratar de mantener siempre la memoria viva de nuestros héroes. Los compañeros nuestros que quedaron en las islas, murieron peleando, y mucha gente no sabe que murieron defendiendo la patria. Piensan que fue algo pasajero. Fue algo durísimo. Combatimos contra una de las potencias más grandes del mundo ayudados por Estados Unidos y por otros países que prácticamente nos traicionaron. Estábamos solos. Por eso nuestro orgullo de ser veteranos de guerra. Un país chico como el nuestro, se enfrentó a potencias y les hicimos mella en su honor. Por esa razón nosotros somos dignos y muy orgullosos de ser veteranos de guerra”.

Puntualmente, cada uno recordó cómo llegó a ser llamado a Malvinas. Oliva vivía “en el campo” y fue reclutado para el servicio militar. Mondino estudiaba en la escuela de minería en la Quintana cuando fue sorteado y Lucero recién terminaba el secundario en el Colegio Nacional.

“Teníamos 18 años cuando nos fuimos de acá. Prácticamente éramos chicos. Estando en esa circunstancia, ahí fue cuando maduramos de golpe, cuando nos pusieron las armas en las manos y cuando tuvimos que enfrentarnos a un enemigo y una potencia. Cuando escuchamos decir ‘los chicos de la guerra’, por ahí quedó la imagen de los soldados jóvenes que fuimos. Pero nosotros, que lo vivimos desde adentro, tuvimos la posibilidad de madurar de golpe y nos hicimos hombres de golpe“, resaltaron.

Lucero inclusive comenta: “Casi al final estábamos medio diezmados. No teníamos comida, teníamos muchos casos de congelamiento de pies y de manos. No sabíamos cómo estaban los ingleses, y ellos tampoco sabían cómo estábamos nosotros. Por eso si ven algún informe inglés, dice ‘tuvimos a punto de perder la guerra’, porque ellos pensaban que estábamos bien. Los dos estábamos sufriendo las inclemencias del tiempo, solamente que ellos estaban más preparados que nosotros en la parte logística”.

“El tema de ‘Los chicos de la guerra’, eso fue parte de la desmalvinización que hubo cuando volvimos. Nos trataron de minimizar. Lo bueno de todo esto, fue que el enemigo nos enalteció. Tuvimos un soldado que primero fue condecorado por los ingleses, y después por el gobierno argentino”.

Este 2 de abril, los veteranos junto al intendente Marcos Torres se harán presentes en el Monumento a la Bandera donde se cantará el himno y se realizará un acto protocolar.