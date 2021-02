“Tenemos muchísimas multas e intimaciones por terrenos baldíos que nos los mantienen”

No es nuevo, cuando llega esta época del año, que vecinos de diferentes barrios se quejen por el NO mantenimiento de lotes baldios y de viviendas no habitadas de la ciudad. Los yuyos altos y hasta posibles estanques de agua son un verdadero problema para quienes viven en inmediaciones y, en varias oportunidades, no saben ante quién manifestar la problematica.

En este marco, RESUMEN dialogó con Lucas Quinteros, Secretario General del Municipio, quien aseguró que en su área han emitido “muchisimas” intimaciones y multas al respecto.

“Tenemos una gran cantidad de multas hechas y estamos hablando de multas bastante elevadas que van de entre los 30 mil a los 40 o 48 mil pesos”, inició Quinteros, a la vez que aseguró que a los intimidados, les otorgan un plazo de 24 a 48 hs y, en caso de no limpiar el terreno pasado ese lapso, emiten el acta correspondiente al Tribunal de Faltas.

Las denuncias se canalizan a través de Atención al Vecino y luego toma partido la Secretaria. “Reitero que tenemos cualquier cantidad de terrenos multados, vamos recorriendo y todo terreno que vemos se da el último aviso y se labra el acta”, culminó.