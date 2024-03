«Tenemos que empezar a pensar como comunidad que las personas con discapacidad son iguales a nosotros»

Durante la mañana de este viernes, Miriam Flamand de Odis Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en marco del Día de la Accesibilidad, habló de esta cuestión social que tiene a mucha gente inquietante: «Estoy preocupada por la ley de 1994, que habla de la discapacidad y las barreras físicas, está bien pero hay que hacer cosas nuevas. Tenemos en nuestra mentalidad que la persona con discapacidad tiene que ir acompañada de alguien. No hay accesibilidad, hay que pensarla de otra manera y que todos podamos utilizarla».

«La accesibilidad social es la que más nos cuesta a todos. No sabemos, y eso nos mata a todos. El problema es que hay cuestiones que todavía están presentes en la sociedad: risas, comentarios, miradas de disgusto, formas de hablar, entre otros. Todos podemos hacer cosas pero a esa persona la discapacitan aún mucho más. Esas barreras se tienen que ir puliendo, y las personas con discapacidad tienen mayor participación. Tenemos que empezar a pensar como comunidad que son personas iguales a nosotros», dijo.

En cuanto a las cosas que hay que hacer en la ciudad de Alta Gracia, Flamand mencionó que hay que realizar «circuitos accesibles, donde todo el mundo pueda moverse. La accesibilidad es lo que todos podamos usar. Además, están los llamados ajustes razonables. Lo que alguien pueda hacer para todos, ayuda un montón. En Alta Gracia hay una oficina de discapacidad que debería trabajar y ver cómo mejorar la accesibilidad. Hay mucho por hacer. Además, el Concejo Municipal de Accesibilidad está en el olvido, debe volver a funcionar como un asesor directo del Poder Ejecutivo y que sea escuchado».

«La Cumbre es una de las ciudades más accesibles del país. En Alta Gracia, se hacen parches que no sirven para nada. Se necesita hacer un plan integral de accesibilidad en la ciudad. Hay que empezar a cambiar la mirada. Si no hay una decisión gubernamental, estos cambios no van a pasar. Hay que seguir trabajando», finalizó.