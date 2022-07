Recientemente, se realizó una capacitación desde el PRO destinada a concejales, candidatos, con la finalidad de entrenarlos al momento de expresarse ante otros y mejorar los procesos de gestión. Ahora comenzarán las capacitaciones más individuales en grupos de hasta 8 personas, anticipó Ignacio Sala, jefe de campaña del partido del interior de la provincia.

Con respecto a la situación de Cambiemos dentro del ámbito provincial, el actual presidente comunal de La Paisanita comentó: “Hasta ahora estamos convencidos de que tenemos que ir juntos. Quien no quiera ir junto con nosotros, estamos convencidos que tienen una alianza con Hacemos por Córdoba e incluso con el Frente de Todos. Venimos muy bien con el Frente Cívico y el Radicalismo. Se ven muy maduros a cada partido que forman Juntos por el Cambio. En Córdoba tenemos más vida que nunca. Seguimos trabajando en el armado, hoy tengo una reunión con gente del centro y norte de la provincia«.

En la legislatura provincial continúa el debate de la posibilidad de las localidades de re-reelegir a sus actuales gobernantes. Sobre este tema, el presidente comunal opinó: “La perpetuación en el cargo no es buena. La gente tiene que participar y comprometerse. La posible re-reelección nos favorece, porque somos un partido en construcción. Hay gente que nunca ha hecho otra cosa que vivir de la política. No hay que perpetuarse y vivir de la gestión pública. Tenemos que salir del fanatismo partidario, y apoyar al gobernante, no al partido. Hoy tenemos que trabajar para el bien de los vecinos. Cuando uno quiere lo mejor para su lugar, es fácil coincidir con otros”.

Por último, sobre la coyuntura nacional del PRO, Sala expresó: “Siempre tratamos de que no nos afecten los problemas de arriba. Nosotros apoyamos a Patricia pero no estamos peleados con Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich está sumando mucha gente y ganó mucho espacio en las internas del 2021”.