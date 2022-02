“Tengo 47 años y tengo carretel para dar todavía pero las energías hay que irlas regulando para llegar bien a todos lados”

“Fin de una etapa… el handball me dio mucho más de lo que pensaba. Gracias @claudio.sanchez1 en primer lugar por confiar en mí y darme el lugar. Gracias @altagraciahand por aceptarme en su familia y Gracias a todos sus jugadores por aguantar mis locuras, por respetar y valorar mi trabajo… siempre en el corazón me sentiré uno más.. Abrazo grande a todos!!” era el posteo de Federico Saieg en sus redes sociales anunciando sus despedida del plantel superior del handball municipal.

“Son las idas y vueltas de la vida. Ya son seis años que estoy con handball, tengo muchas tareas a nivel municipal y cada vez me agrego más cosas. Necesitaba bajar el pie del acelerador” Comenzaba “Fede” el dialogo con Resumen dando un pantallazo del por qué su alejamiento.

A lo que agregó. Lo hable con Claudio (Sánchez) estuvo de acuerdo, tristemente, pero estuvo de acuerdo, lo hablé con Keith Bevan. Yo también tengo mi sensación amarga porque me ha dado mucho el handball pero bueno hay que dar el paso, tenía que definir algunas cosas y bueno se tenía que hacer”.

Son múltiples tareas las que tiene el “Profe”, tanto a nivel de Dirección de Deportes, como a nivel privado, dando clases en gimnasios. Su trabajo como Coordinador de Deporte Adaptado de la Municipalidad de Alta Gracia lo seguirá realizando como lo viene haciendo hasta ahora.

“Sigo con el deporte adaptado, estoy tratando de armar la palestra también, y todo lo que es el deporte urbano. Sigo dándole una mano a Keith Bevan en todo lo que haga falta en la muni y sigo con el colegio, con la rehabilitación y en el gimnasio Active también”.

Por ultimo agregaba. “Tengo como la vida bastante atareada, las energías las tengo que ir dosificando porque ya tengo 47 años y tengo carretel para dar pero las energías hay que irlas regulando para llegar bien a todos lados y no ir incumpliendo en todos los laburos porque no me gusta”. Concluyó