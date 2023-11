Durante la mañana de este lunes, Sergio «Chupete» Herrero, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Bariloche, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló de lo que se viene en cuanto a su carrera y las emociones que le generan este nuevo cargo, tan importante en la ciudad: «Estoy muy contento. Creo que es una nueva etapa de mi vida que vamos a afrontar, y va a ser divertido. Tengo muchas ganas de trabajar, hacer cosas y tratar de aplicar todo lo que fui aprendiendo… todo lo que podemos cambiar para mejorar».

«En Bariloche somos como una isla: lamentablemente no tenemos grandes lugares cerca. El turista que viene lo hace para quedarse, no es que está de paso por la ciudad más cercana en cuanto a los kilómetros. Tenemos un contexto bastante complicado ya que mucha gente vive una realidad diferente a la que el turista ve, entonces es un gran desafío trabajar para que este nuevo gobierno», dijo.

En cuanto a lo que se pretende hacer desde el área, Herrero mencionó que «Además, trataremos de mechar la parte del turismo en la parte social. Le vamos a dar prioridad a la mano local. Bariloche tiene muchísimo para ofrecerle al turista. Hay mucho para trabajar, para ver, pero nos quedan 4 años por delante y buscaremos lo mejor para el turista y la ciudad».

En relación a cómo se vendrá la temporada con la asunción del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, el secretario expresó que «Hasta que no asuma Milei como presidente, tenemos una incertidumbre. Veremos si continúa el PreViaje pero vamos a armar un símil PreViaje para los hoteles de Bariloche. Vamos a tratar de generar este espacio. Mientras tengamos un dólar que beneficie a los extranjeros, eso va a ser una visión positiva para nosotros».

«He intentado ser un embajador de la ciudad de Alta Gracia en Bariloche, siempre he tratado de que se sientan como en su casa. Para mi es una alegría y parte de una devolución de parte la semilla que uno sembró. Me pone muy contento y a mi madre también, está muy contenta por lo que he logrado», finalizó.