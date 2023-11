Terrible: debido a la demencia, Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore

La salud de Bruce Willis es un tema que está en vilo de los medios y sus fanáticos, y la preocupación por el estado del actor es cada vez más grande. A partir de los que comenta el medio de comunicación Closer, el artista ya no reconocería a la madre de sus hijos y ex, Demi Moore, debido a la demencia frontotemporal que padece.

Tras unas vacaciones en Italia donde la actriz fue a visitar a su ex pareja, habría vivido un angustiante momento. Ella contó que, por momentos, Willis no reconoció quién era. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, indicó un informante cercano a la familia al medio.

Sin embargo, fue esa misma fuente quien afirmó que, pese a la enfermedad neurodegenerativa que afecta cada vez más a Bruce, todavía sabe quiénes son sus hijas y su actual esposa, Emma Heming, quien lo acompaña de cerca en todo momento.

¿Qué es la demencia frontotemporal que afecta al actor? Esta enfermedad es una forma poco común de demencia similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro. A la demencia también se le puede llamar trastorno neurocognitivo mayor. Además, la misma puede comenzar a afectar a la persona entre los 40 y 60 años.

Es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estos daños provocan alteraciones en el pensamiento y la conducta. Los síntomas pueden incluir comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse (afasia), desafíos en el trabajo y problemas para caminar.