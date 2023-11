Testa: «Ganó el cansancio y el hastío de la gente frente a las políticas nacionales»

El asesor del Gobierno de la Provincia de Córdoba y referente de Hacemos Unidos por Córdoba, Hugo Testa, expresó su parecer ante los resultados del ballotage en el aire de «Todo Pasa».

«No es sopresa para nadie que cualquiera de los 2 candidatos podría haber ganado la elección. Ganó el cansancio y el hastío de la gente de la política que venía ejerciendo el gobierno nacional, siempre para el AMBA. Fueron más los que estaban en total desacuerdo con los que estaban de acuerdo. De ´veintipico´ de jurisdicciones, Unión por la Patria perdió y en el resto, las relacionadas con el campo, ganó Javier Milei. También pasó en lugares donde se suponía que debía ganar Sergio Massa. Ninguno de los dos reunían las condiciones y la mirada de la política de lo que proponía Juan Schiaretti» empezó Testa.

«Massa es un muy buen político, un buen dirigente. No llegó a donde llego porque sí. Con la inflación, siendo Ministro de Economía sacó ese número y…. prácticamente hizo magia. El vehículo fue Javier Milei pero podría haber sido otro» agregó.

Sobre si la transición será democrática, afirmó: «Ojalá tenga la sabiduría y el equilibrio del triunfo para convocar a diferentes sectores, así podemos ir hacia un país más normal, como decía Juan Schiaretti, donde prime la elección de un rumbo federal, donde las provincias retomen parte de las decisiones del gobierno nacional y sobre todo las del interior que son realmente productivas y durante años no han sido acompañadas durante muchos años y por ello eligieron otra cosa».

«Espero que el nuevo presidente convoque a diferentes sectores, no sólo de la política, también de la cultura, de la economía, que ponga fin a la inflación, mejore la calidad de vida de los argentinos, que encamine la institucionalidad del país y haya respeto por aquellos que piensan distinto» agregó.

Con respecto a como jugó Juan Schiaretti, dijo: «Jugó como juega siempre, defendiendo a los cordobeses y como lo hizo José Manuel De la Sota por encima de todo. Indudablemente que va a ser una figura importante a nivel nacional y también dentro de la construcción del peronismo, así quedó tras las PASO y tras los debates».

En relación a las posturas que tomaron intendentes y jefes comunales de HUPC apoyando a Massa, el asesor con cargo de ministro, manifestó: «Si algo hay en este HUPC, en estos últimos años, es la suficiente apertura para aceptar las diferentes opiniones sobre las posturas que tuvieron. No creo que haya reacciones contrarias sino no seríamos demócratas. Algunos pensaron distinto pero se los respetará y eso no provocará ningún tipo de división. Fui claro, ninguno de los dos nos representa, por lo tanto quedamos en una posición intermedia, habrá que optar por alguna de las dos. Seguiremos trabajando todos juntos, no habrá inconvenientes ni será motivo para ponerlos a un lado».

«En el departamento Santa María y en Alta Garcia cada uno es responsable de lo que expresa. Eso no traerá ningún tipo de problema. No me mueve la aguja que Marcos (Torres), Facundo (Torres) o Cristina (Roca) opinen diferente. Hay que mirar para adelante, construir no destruir.

Respecto a Facundo Torres, quien no será Ministro de Turismo pero si se rumorea que será presidente provisorio en la Legislatura, expresó: «Facundo Torres, en una nueva instancia ha quedado en una posición muy relevante. Es un premio a las grandes elecciones que se realizaron en las diferentes comunas del Departamento Santa María».