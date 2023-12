Tito Bessone sobre el traspaso del TN a la ACTC: «No me dieron la oportunidad de opinar»

En comunicación con Carburando Radio, Ernesto Bessone se refirió al conflicto generado con el traspaso del TN a la ACTC, que mantiene con incertidumbre a todo el ambiente. “Preocupado porque la realidad es que tengo equipo y todos estos cambios, el tiempo dirá, si son para bien o no, pero lo que está claro es que por lo menos a mí, no me dieron la oportunidad dentro de la categoría de dar una opinión”, aseguró.

“Se lo transmití a Emanuel Moriatis, tal cual lo estoy diciendo. Lo lógico hubiera sido consensuar con los dueños de equipos, con los pilotos, con los que tienen inversión hecha en la categoría a ver que les parecía este cambio”, afirmó.