Toda una guerrera: Silvina Luna salió de terapia intensiva

Había muchos que lo decían, y al parecer es verdad: Silvina Luna es toda una guerrera. Durante la noche del pasado lunes, Ángel De Brito dio un nuevo parte sobre la modelo que se encuentra internada en el Hospital Italiano, desde mediados de junio.

“Vamos a las noticias buenas”, anunció Ángel de Brito sobre el final de la emisión del último lunes en LAM (América). “Silvina Luna salió de la terapia intensiva en donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto. Ojo, no quiero crear falsas expectativas, tampoco”, dijo el periodista.

“Día por medio voy preguntando cómo está Silvina… Al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Y me cuentan que hoy la cambiaron de piso. Ya no está en el piso de la terapia intensiva donde están todos. Pregunté si estaba en sala común, pero me dijeron que está en una habitación aunque con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, expresó. En resumen, la modelo habría sido trasladada a lo que se llamaría una sala de terapia intermedia.

“Me explicaban los médicos que esto lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente. Mientras estuvo intubada y sedada, no se daba cuenta dónde estaba. Pero como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa, prefirieron hacer esto que hacen frecuentemente en muchas clínicas, con el mismo control, exacto, de una terapia intensiva”, comentó De Brito.

Además, el conductor contó que a la ex Gran Hermano le encontraron “un poquito de agua en los pulmones”, cuestión que ya está siendo tratada con la medicación y el tratamiento adecuado. También, dijo que Silvina empezó a incorporarse, a ponerse de pie, gracias al trabajo de los kinesiólogos: “Obviamente, no tiene la fuerza para mantenerse parada, pero el primer intento estuvo y es muy importante”, dijo.

Por último, el periodista aseguró que quienes están atendiendo a Luna “están tratando de que se alimente bien, pero le cuesta un poco”. Y cerró contando que ella también sigue con las meditaciones. “Las hace con el celular, con guías y audios”, señaló.