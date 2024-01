¿Todavía la extraña?: el tenso cruce entre Rusherking, la China Suárez y Lauty Gram

Eugenia “la China” Suárez vuelve a ser noticia, y la polémica en esta oportunidad, vuelve a girar en torno a su vida amorosa. A pesar que la actriz aún no blanqueó su relación con el influencer y cantante Lauty Gram, ambos ya se muestran juntos en lugares públicos y no ocultan más lo que sienten.

Estos artistas están protagonizando el romance del verano, ya que se dejan algunos “likes” y comentarios en las redes sociales y hasta se mostraron con la misma prenda. Por lo que todo indica que la relación está de la mejor manera. Pero no todo es color de rosa.

En los últimos días, la feliz pareja se cruzó con el ex de la actriz, Rusherking, en el marco de una fiesta. Y este último tras presenciar ese episodio, no la pasó bien. El cantante y la China Suárez tuvieron una intensa relación, pero se separaron antes de cumplir un año. A pesar de que fue el artista quien decidió poner fin al noviazgo, la actriz rehizo su vida y encontró un nuevo amor.

Según la información que trascendió, los ex tuvieron un cruce en una fiesta, pero fue el cantante quien no la pasó bien al ver a la actriz con su nuevo novio: “Rusher estaba en su salsa, bailando, contento”, mencionó Paula Varela.

“De repente, la China cruzó la puerta descocada cual adolescente, con su novio Lauty Gram. Apenas llegó con su desparpajo, muy de adolescente, dicen que Rusher la vio y dio pena. Bajó la mirada, se puso re triste”, añadió la periodista.

Luego de cruzarse con la actriz, el cantante decidió irse del lugar. “Le pegó muy mal esto y se retiró automáticamente del cumpleaños. Había llegado hacía una hora, pero se fue para nunca más volver. Se mandó a mudar. Los que estaban ahí que vieron toda esta secuencia dicen que él se fue triste”.

“La verdad que no se fue bien. Así que no se pueden cruzar ya estos dos ex básicamente”, concluyó.