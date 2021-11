Todos contra todos: de «Juntos» la oposición no tiene nada

A pocas horas le inicio de la veda electoral la versión local de «Juntos» por el Cambio esta en caos tras diversos conflictos en todos los frentes y entre todos los dirigentes de los partidos miembros del ex Cambiemos.

En horas de la mañana, todo el sector vinculado al Presidente de la UCR Santa María y Jefe Comunal de Villa del Padro Nelson Luján provenientes de distintas localidades del Departamento llegó a Alta Gracia a buscar las carpetas para fiscalizar este domingo. El lugar en donde iban a ser entregadas esta ubicado en la casa particular del Presidente del PRO Santa María y Jefe Comunal de La Paisanita Ignacio Sala. Cuando los dirigentes finalmente llegaron se encontraron con la sorpresa de que no se las iban a entregar hoy sino mañana, en plena veda electoral, lo que causó el enojo de Luján quien en una radio local acusó que la alianza departamental y local está sumida en una «desorganización total«. Todos los dirigentes radicales del Departamento se fueron con las manos vacías.

En Alta Gracia, la Coalición Cívica-ARI, a través de sus líderes Mariano Vera y Andrés Picco, ya avisó que no trabajarán este domingo en la fiscalización debido a «los constantes ninguneos de algunos referentes del Radicalismo» que ya tuvieron su origen en 2019 cuando los mismos negaron la alianza con la fuerza de Elisa Carrió no reconociéndoles lugares en el Tribunal de Cuentas de Alta Gracia que el Lilismo legítimamente reclamó tras haber formado parte de la lista para el órgano de contralor. Enojados, los dirigentes de Carrió anunciaron que «este domingo vamos a votar por Juez y De Loredo, pero no se puede construir futuro con quienes desprecian nuestro trabajo aquí en Alta Gracia», le dijo a #RESUMEN Mariano Vera, Presidente de la Coalición Cívica-ARI Santa María.

El desenvolver de la campaña legislativa es consecuencia directa de mala organización en donde los diferentes militantes y dirigentes faltaban a los actos organizados en el Departamento: Cuando Rodrigo de Loredo estuvo en el Comité Radical, el PRO mandó a su Presidente y Vice al acto sin la militancia; Laura Rodriguez Machado fue el sábado pasado a Anisacate y no se vio a ningún militante y dirigente del Radicalismo o cuando se inauguró la sede del Frente Cívico el PRO tampoco envió militancia, solamente participaron los hermanos Juan y Federico Guardabassi mientras que Martín Barrionuevo se copó con el micrófono dando un extenso discurso y olvidándose que ese no era su acto.

Todo lo sucedido por estos últimos días traerá un severo desenlace en 2023 cuando sea el turno de elegir Intendente, y la «alianza» vaya dividida en tres o cuatro partes distintas.