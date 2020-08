Torres está tramitando subsidios para gimnasios, transportistas y jardines maternales

Los transportistas, los gimnasios y los jardines maternales aún no pudieron regresar a sus trabajos debido a que no hubo flexibilizaciones que los beneficien. Pero para ellos la situación se agrava cada vez más ya que no perciben ingresos de ningún tipo. Ante esto, el Intendente Marcos Torres se hizo eco y comenzó a gestionar préstamos de la Fundación Banco de Córdoba para el Municipio pero que serán entregados como subsidios.

“Es un subsidio de entre $35.000 y $40.000” explicó el Intendente en diálogo com RESUMEN y aclaró que desde la Municipalidad lo podrán devolver en 12 cuotas sin interés.

Según explicó Torres, desde el Municipio se comunicarán con las personas que necesitan la ayuda económica y les explicarán los pasos a seguir. “De los transportistas me voy a encargar yo personalmente” indicó Torres.