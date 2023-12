Durante la mañana de este lunes, Silvina Carranza, Integrante de Fundación Dar, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», sobre la campaña de donación de sangre que se realizará el martes 12 de noviembre: «Mañana martes en el gimnasio Centro Active de la calle Prudencio Bustos 162, los esperamos a todos de 8 a 12:30 horas. La idea es hacer una colecta de sangre para Hemoterapia Central de Córdoba que viene con sus técnicos, proteccionales, camillas; a hacer la colecta local. Desde nuestra organización, también vamos a estar con un médico del INCUCAI que se encarga de llevar a analizar la sangre y donar médula ósea. Va a ser una fiesta por lo que los vamos a esperar con globos, cosas ricas y que sepan que con esa donación van a poder salvar hasta 4 vidas».

«Yo empecé en esta ONG en Buenos Aires. Una vez jubilada, me mudé a Alta Gracia y me convocaron para que ayude. Empecé a ir al gimnasio Centro Active para rehabilitación y brinde la propuesta donde me dijeron que si. Ya que gozan de buena salud, es bueno donar para otros», dijo.

En cuanto a la fundación, Carranza mencionó que «nació hace 15 años y el objetivo principal es salvar vidas. Lo hacemos a través de la organización de campañas de donación de sangre y médula ósea para ayudar a personas que están con tratamiento oncológico. Trabajamos para generar una cultura donde el donante sea voluntario y los jóvenes sean protagonistas. Tenemos el 50% voluntaria en nuestro país, y estamos trabajando en conjunto para fortalecer la donación voluntaria y volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Hay una muy buena recepción por parte de la comunidad».

«Los requisitos para la campaña son tener entre 18 y 65 años, estar en el momento de la donación gozando de buena salud, no tener ningún síntoma de resfrío o fiebre, no estar haciendo tratamiento con antibióticos, no haber pasado por una cirugía en los últimos 3 meses y no haber hecho tatuajes ni perforaciones en la piel en los últimos 6 meses. Cuidamos la salud del donante y del receptor», finalizó.