“Trabajamos primero para conducir el partido y después pensamos en conducir la ciudad”

Maximiliano Capdevilla es delegado del Sindicato de Trabajadores del municipio, y también uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, que acompaña a Martín Barrionuevo en este nuevo período como presidente de la UCR local. “Hemos quedado parados en un lugar donde la gente nos ve como la nueva generación. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Nuestro proyecto es inclusivo, trabajamos primero para conducir el partido y, en segunda instancia, conducir la ciudad”. Capdevilla aclaró que en estos momentos están trabajando para consolidar un referente y que su objetivo es apuntar directamente a las elecciones del 2023. “No me gusta especular, lo digo con la responsabilidad que me toca. Nosotros siempre jugamos porque sabemos lo que queremos”, declaró.

Con respecto a las PASO locales y todo el entramado que ha tenido lugar en los últimos días dentro del Concejo Deliberante (y fuera también), Capdevila manifestó que la clase política es quien debe hacerse cargo de los costos de la política. “¿Por qué no le preguntamos al vecino que quiere hacer? No estoy de acuerdo con gastar en las PASO, prefiero que un vecino de barrio Parque San Juan tenga agua. En 2019 no se dio la discusión por fuera del Concejo, hoy sí”.

En torno al balance de lo que ha sido este 2021, el referente radical expresó que este camino fue en principio un sueño que tenían junto con Barrionuevo. “Fuimos los dos autores del espacio y luego lo pudimos fortalecer, y gracias a eso se concretaron muchos sueños. Vamos a terminar un gran año, estamos puliendo algunos detalles para hacer un buen cierre”.

SITRAMAG: la actualidad sobre los trabajadores municipales

Recientemente, otro caso de robo azotó al municipio, donde uno de sus propios empleados, extrajo parte de los insumos de luminarias destinadas a Servicios Públicos. Sobre este hecho, Maximiliano manifestó: “Los robos dentro del municipio me ponen triste, porque tenemos muy buenos compañeros. Estos hechos nos rozan a todos. Nos ponen en un lugar complicado y no debemos tolerarlo”. Opinó que el sindicato está siendo prudente con respecto a realizar declaraciones y que es correcto que haya dejado que actúe la Justicia y el sector de Recursos Humanos de la ciudad.

Con respecto a la conducción del Sindicato, Capdevilla expresó que, si bien ha tenido diferencias abismales con Gabriel Medina, también ha tenido otras coincidencias. Aunque en algunos casos se deberían haber conseguido mejores paritarias, admitió que no es nada sencillo sentarse a negociar con la otra parte. “Es un paquete lo que se trata en la mesa. Por ejemplo, pasar a planta permanente, te cambia la vida. Estar sentado en la mesa de negociaciones no es fácil”.

Finalmente, habló sobre su papel como delegado dentro de SITRAMAG y de la Planta Hormigonera, donde expresó lo siguiente: “Siempre tenemos el sueño de estar donde se toman las decisiones. He cumplido un ciclo como delegado y cuando llegue el momento tomaré una decisión”.