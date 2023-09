«Trabajaremos para tener una propuesta de renovación política en el 2027»

Durante la mañana de este lunes, el Concejal Electo por Juntos por Alta Gracia, Ricardo González, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el ex candidato a intendente habló de sus sensaciones con respecto a las elecciones municipales que se vivieron el pasado domingo 17 de septiembre: «Son pasos que uno va dando, y realmente conseguir por nuestra cuenta un concejal y marcar un camino que recién comienza, nos da mucha esperanza para dentro de 4 años».

«Primero felicitamos a Marcos (Torres) por la elección que hizo y se ve un aparato muy grande volcado a la elección. Nos hemos encontrado con muchas promesas que hizo durante la campaña y que esperemos que las cumpla el intendente. Desde ningún lado de la oposición, no conseguimos generar una expectativa de poder ganar y eso conspiró con la cantidad de votantes, y sumado a la apatía de tantas elecciones. Es mucha la cantidad de gente que no votó», dijo González.

En cuanto a las propuestas de este nuevo bloque y cómo se desarrolló la campaña electoral, el concejal electo mencionó que «Tuvimos menos de 30 días para instalar la propuesta. Es una cuestión que debemos mejorar para que los vecinos la conozcan. Tenemos 4 años para instalarla y es el rol de la oposición, criticar y también aprender. Tenemos que marcar los errores para que sean corregidos. Vamos a ser una oposición constructiva, es lo importante y lo que la gente espera. Estamos para sumar para el vecino, no para una cuestión política».

Por el lado de las divisiones entre Juntos por Alta Gracia y Alta Gracia Cambia, Ricardo expresó que «Quedó demostrado que las estrategias para romper o dividirse no fueron las correctas, y hay que asumir la culpa. Uno tiene que asumir sus propias culpas, y no ponerlas en el otro. También pudo haber atentado la elección al no ver una posibilidad cierta de ganar y por eso mucha gente pudo haber optado por no ir a votar. Trabajaremos para tener una propuesta de renovación política en el 2027, vamos a poner a las mejores personas en los mejores lugares».

«No quieren poner gente nueva o abrir el espacio, y eso no es bueno. Si no tenemos esa mirada, no tenemos la opción de ganar. Hay que dejar de lado la soberbia que algunos dirigentes tienen, y demostramos que nuestro espacio está creciendo. Pero este no es el camino. Juntos por Alta Gracia marcó la diferencia y tenemos un lugar en el concejo, por lo que esperemos que sea un piso para que empecemos a crecer. La arrogancia y subestimar a los demás juega muy en contra», mencionó.

«Nosotros empezamos de forma muy humilde, y la forma de crecer es mostrárselo a la gente con mucho tiempo. Fue un esfuerzo de todo el equipo, pero el de Ignacio (Salas) es impresionante. Vamos a dar una ardua batalla para el 2027. Va a ser difícil, pero daremos la batalla. Lo que si le voy a pedir a Marcos (Torres) es que tengamos un Concejo Deliberante donde podamos debatir todos los proyectos. Espero que sea un lugar para acordar todos los temas y discutirlos», finalizó.