Trabajo comunitario para quienes infrinjan las restricciones: El Proyecto del oficialismo

En la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles 2 de junio, se debatirá un Proyecto de Ordenanza impulsado por el bloque de Hacemos por Córdoba, el cual busca imponer trabajo comunitario a aquellas personas que infrinjan con las medidas de restricción impuestas en pandemia.

En diálogo con RESUMEN, el Concejal Manuel Ortíz explicó a que atiende esta iniciativa y dejó claro que la misma apunta a “crear consciencia”.

“Este Proyecto faculta al tribunal de faltas a establecer aquellas multas que están dispuestas en el régimen sancionatorio especial que rige por la ley provincial 10.702; y que hoy son económicas, a que puedan ser en trabajo comunitario. Es una cuestión alternativa, es decir que el tribunal de faltas puede optar por una o otra, no estamos creando una sanción nueva, sino que facultamos para que esa sanción que ya existe pueda ser en trabajo comunitario, ya que no está regulado ni siquiera en el código de faltas municipal”.

Ortíz dijo además que las tareas serían realizadas en “cualquier obra de bien público de la ciudad” ya que a lo que se apunta es a que sea una sanción “ejemplificadora”.

“Con esta ordenanza buscamos mostrar que no persigue un fin recaudatorio sino generar consciencia. Estamos atravesando el peor momento desde que empezó la pandemia y necesitamos que ese enorme esfuerzo que esta haciendo gran parte de la sociedad- sobre todo los comerciantes que son quienes mas sufren las restricciones- sea acompañado con una generación de consciencia para aquellos que no están haciendo las cosas bien. La intención no es otra que esa, generar consciencia”, culminó el Concejal.